Nadmorskie kurorty Jesolo, Bibione i Caorle we Włoszech przygotowują się na sezon 2026 z nową strategią. Inwestują miliony euro, aby przyciągnąć bardziej wymagających turystów, oferując luksus, ekskluzywność i wyższy standard usług – choć za wyższą cenę.

Sezon 2026 nad włoskim Adriatykiem zapowiada się drogo.

Popularne kurorty jak Jesolo, Bibione i Caorle stawiają na ekskluzywność zamiast masowej turystyki.

Sezon 2026 na włoskim wybrzeżu Adriatyku zapowiada się wyjątkowo i... drogo. Popularne miejscowości turystyczne, takie jak Jesolo, Bibione i Caorle, odchodzą od masowej turystyki i stawiają na komfort oraz ekskluzywność. Pod hasłem "Jakość zamiast ilości" lokalne władze i przedsiębiorcy inwestują w nowoczesną infrastrukturę, strefy wellness oraz luksusowe apartamenty, ograniczając liczbę miejsc na zatłoczonych dotąd plażach.

Władze regionu liczą na to, że nowa oferta przyciągnie zamożniejszych turystów i pozwoli wydłużyć sezon turystyczny. Już w okresie wielkanocnym odnotowano rekordowe obłożenie hoteli oraz wzmożony ruch na drogach prowadzących na południe Włoch. Eksperci przewidują, że także w 2026 roku większość turystów z Europy przyjedzie samochodami, rezygnując z podróży lotniczych ze względu na niestabilną sytuację międzynarodową i rosnące ceny biletów.

Milionowe inwestycje i nowe atrakcje

Jesolo przeznacza około dziesięciu milionów euro na modernizację nadmorskiej infrastruktury pomiędzy Piazza Brescia a Piazza Mazzini. Powstaną tam nowoczesne korty do padla, strefy fitness, bezpieczne place zabaw dla dzieci oraz nowe promenady. Lokalne restauracje zyskają tarasy na dachach, idealne do organizacji wydarzeń z widokiem na morze. Dzięki tym inwestycjom kurort zamierza być atrakcyjny nie tylko latem, ale przez cały rok.

Zainwestowaliśmy dużo - w zakwaterowanie dla pracowników sezonowych, w szkolenia i infrastrukturę. Wierzę, że nie będziemy mieli problemów z personelem - powiedział z optymizmem Pierfrancesco Contarini, prezes Stowarzyszenia Hoteli Jesolo.

Bibione stawia na ekskluzywność, oferując VIP-owskie strefy na Lido San Giorgio z drewnianymi pomostami i jacuzzi tuż przy wodzie. Część plaży jest już otwarta, a w początkowej fazie sezonu niektóre parasole dostępne są nawet za darmo. Jednak już wkrótce komfortowy wypoczynek będzie tu wiązał się z niemałymi kosztami.

Najbardziej prestiżowa inwestycja powstaje w Caorle. 1 maja 2026 roku otwarty zostanie rodzinny resort "Cavallino Bianco", oferujący ponad 100 apartamentów z widokiem na morze i prywatną plażą. Siedem nocy dla trzyosobowej rodziny w szczycie sezonu to koszt niemal 10 000 euro.

Wyższe ceny za ekskluzywność na plaży - jaki koszt wynajmu parasola i leżaka?

Zmiana strategii na "mniej, ale lepiej" ma swoją cenę. Ceny wynajmu leżaków i parasoli na plaży wciąż są wysokie. W Bibione za komplet z dużym leżakiem i krzesłem plażowym trzeba zapłacić nawet 36,50 euro dziennie. Dla rodzin planujących dłuższy pobyt nad morzem, wypoczynek w luksusowych warunkach staje się znaczącym wydatkiem.

Kurorty nie tylko inwestują w infrastrukturę, ale także dbają o odpowiednią liczbę pracowników. W samym Jesolo do pracy gotowych jest 5000 sezonowych pracowników. Przedsiębiorcy zapewniają zakwaterowanie i szkolenia, by zapewnić gościom najwyższy poziom obsługi.