Wczasy w tym roku zapowiadają się wyjątkowo atrakcyjnie dla pracowników. Rekordowe środki w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) otwierają szansę na solidne wsparcie finansowe. Jak zaplanować urlop i złożyć wniosek? Sprawdzamy najważniejsze zasady i terminy.

Wysokość wsparcia zależy od sytuacji materialnej pracownika i jego rodziny.

Majówka 2026 to idealny moment na dłuższy odpoczynek. W tym roku 1 maja przypada w piątek, co automatycznie daje trzydniowy weekend bez konieczności brania urlopu. Jednak przy odrobinie planowania można znacznie wydłużyć czas odpoczynku. Wystarczy wziąć urlop w dniach 27-30 kwietnia, aby cieszyć się aż dziewięciodniową przerwą - od soboty 25 kwietnia do niedzieli 3 maja włącznie. To doskonała okazja, by zaplanować rodzinny wyjazd lub dłuższy relaks.

Czy za niedzielę 3 maja należy się dodatkowy dzień wolny?

3 maja wypada w niedzielę, co oznacza, że nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania . Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy przewidują, że jeśli święto przypada na sobotę, pracownikowi przysługuje w zamian inny dzień wolny. Inaczej sytuacja wygląda, gdy święto wypada w niedzielę - w takim przypadku nie ma możliwości odebrania dodatkowego dnia wolnego.

Rekordowe środki w ZFŚS - ile można zyskać?

Rok 2026 przynosi historycznie najwyższe kwoty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podstawą wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2025 roku, które wyniosło aż 7 848,60 zł. Dzięki temu odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi aż 2 943,23 zł.

Większy budżet funduszu pozwala firmom na podniesienie stawek popularnych świadczeń, takich jak "wczasy pod gruszą". W praktyce oznacza to, że pracownicy mogą liczyć na wyższe wsparcie finansowe chociażby na majówkowe wyjazdy.

Zwolnienie z podatku - ile pieniędzy trafi do Twojej kieszeni?

W 2026 roku limit zwolnienia z podatku dochodowego dla świadczeń z ZFŚS wynosi 1 000 zł rocznie. Oznacza to, że jeśli otrzymasz do 1 000 zł wsparcia, cała kwota trafi do ciebie bez potrąceń. W przypadku wyższych dopłat, np. 1 500 zł, od nadwyżki (500 zł) zostanie naliczony podatek dochodowy według twojej indywidualnej skali podatkowej.

Kryteria przyznawania świadczeń - kto może liczyć na najwięcej?

Środki z ZFŚS nie są przyznawane każdemu w tej samej wysokości. Pracodawca ma obowiązek różnicować wysokość dopłat w zależności od sytuacji materialnej pracownika i jego rodziny. Osoby o niższych dochodach na członka rodziny lub mające na utrzymaniu dzieci mogą otrzymać wyższe wsparcie.

Warto pamiętać, że decyzja o przyznaniu i wysokości świadczenia opiera się na tzw. kryterium socjalnym, które jest weryfikowane na podstawie złożonego wniosku i oświadczenia o dochodach.

Kiedy i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby otrzymać dodatkowe pieniądze jeszcze przed majówką, należało złożyć wniosek o dofinansowanie z ZFŚS najpóźniej w połowie kwietnia. Jednak warto sprawdzić szczegółowe zasady obowiązujące w Twojej firmie - procedura składania wniosków oraz wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od pracodawcy.

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

ZFŚS to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym, przeznaczone na wsparcie socjalne pracowników uprawnionych do korzystania z funduszu. O sposobie wykorzystania tych środków decyduje pracodawca, przy czym ustawa określa jedynie przykładowe cele, na które mogą być przeznaczone.

Obowiązek utworzenia ZFŚS mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia danego roku. W firmach zatrudniających od 20 do 49 osób fundusz powstaje, jeśli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Wszystkie jednostki budżetowe i samorządowe muszą tworzyć fundusz niezależnie od liczby zatrudnionych.