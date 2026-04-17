Niezwykłe odkrycie na południu Włoch. Karabinierzy odkryli i skonfiskowali fragment starożytnego sarkofagu w murze restauracji. Element płaskorzeźby przedstawia scenę walki. Jak podaje agencja Ansa, właściciel lokalu, który wiedział, że to starożytny zabytek, odpowie za naruszenie zasad dotyczących ochrony dziedzictwa kultury.

Włoska policja (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Karabinierzy na południu Włoch odkryli fragment starożytnego rzymskiego sarkofagu w murze restauracji w Pietravairano (prowincja Caserta).

Płaskorzeźba o wymiarach 60 na 40 cm przedstawia scenę walki i ma dużą wartość historyczną oraz archeologiczną.

Właściciel restauracji wiedział, że to starożytny zabytek i odpowie za naruszenie przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl.

Karabinierzy z jednostki do spraw ochrony dziedzictwa kultury weszli do znanej restauracji w miejscowości Pietravairano w prowincji Caserta. U podstawy murowanej fontanny znajdował się tam cenny fragment wapiennego rzymskiego sarkofagu o wymiarach 60 na 40 centymetrów.

Tak się tłumaczył właściciel lokalu

Bardzo szybko mundurowi ustalili, że zabytek ten ma znaczącą wartość historyczną i archeologiczną. Okazało się też, że właściciel restauracji miał pełną świadomość, że jest to starożytny zabytek.

Teraz odpowie za naruszenie przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego. Tłumaczył się, że pochodzenie tej płaskorzeźby jest legalne, co również zostanie sprawdzone.

Antyczny zabytek został skonfiskowany przez karabinierów i pozostawiony na miejscu w restauracji. Wyjaśniono, że jego usunięcie okazało się niemożliwe, bo mogłoby to uszkodzić zarówno sam fragment, jak i konstrukcję budynku.