Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w czwartek, że rozmawiał z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, któremu podziękował za skuteczną współpracę przy uwalnianiu więźniów politycznych na Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta. "To sojusz polsko-amerykański w akcji i wspólny sukces" - dodał. Wpis skierowany do Rubio oraz do Sikorskiego zamieścił też ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Minister Sikorski potwierdza bardzo dobre relacje polsko-amerykańskie

O rozmowie z Marco Rubio Radosław Sikorski poinformował w czwartek po południu we wpisie na platformie X, jak i w rozmowie z dziennikarzami.

Odbyłem rozmowę z sekretarzem stanu Marco Rubio po pierwsze po to, by mu podziękować za udaną amerykańsko-polską akcję uwolnienia, wymiany więźniów. Negocjującymi byli Amerykanie. Serdeczne pozdrowienia dla pana Johna Coale'a ze wsparciem całej ekipy Departamentu Stanu (...), oczywiście dla ambasadora Toma Rose'a - powiedział Sikorski dziennikarzom.

To jest - dodał - "sojusz polsko-amerykański w akcji, wspólny sukces". Szef MSZ zaznaczył, że Polska wspierała już poprzednie wymiany więźniów. I nadal będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Białorusi i nie tylko - dodał Sikorski.

Serdeczny wpis zamieścił też abasador USA w Polsce Tom Rose. "Dziękuję Marco Rubio i Radosławowi Sikorskiemu - wspaniała współpraca wśród wielkich sojuszników!!!" - napisał, w odpowiedzi na wiadomość szefa naszej dyplomacji.

To była pierwsza po wojnie wymiana więźniów i szpiegów

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze od 2021 roku - dokładnie 1860 dni.

Udział Waszyngtonu w wypuszczeniu Poczobuta potwierdził m.in. wysłannik USA ds. Białorusi John Coale, który na X opublikował we wtorek informację, że wraz z zespołem pomógł uwolnić trzech Polaków i dwóch Mołdawian.

Zaproszenie Polski do grupy G20, konflikt na Bliskim Wschodzie, sytuacja na Kubie

Sikorski zaznaczył, że z Rubio poruszyli także różne inne kwestie w stosunkach polsko-amerykańskich. Takie jak zaproszenie, za które jesteśmy wdzięczni, do grupy G20 - powiedział Sikorski.

Poinformował, że rozmawiali też o sytuacji w Cieśnienie Ormuz i próbie przejęcia kontroli nad tym międzynarodowym szlakiem żeglugowym. Mamy tu oczywisty polski interes w tym, aby ropa, gaz, także nasze kontrakty z Katarem mogłyby znowu być realizowane - powiedział szef MSZ. Innym poruszonym tematem była sytuacja na Kubie. Sikorski dodał, że obiecali sobie z Rubio kolejne kontakty w najważniejszych dla Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych sprawach.

