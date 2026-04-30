Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w czwartek, że rozmawiał z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, któremu podziękował za skuteczną współpracę przy uwalnianiu więźniów politycznych na Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta. "To sojusz polsko-amerykański w akcji i wspólny sukces" - dodał. Wpis skierowany do Rubio oraz do Sikorskiego zamieścił też ambasador USA w Polsce Tom Rose.
O rozmowie z Marco Rubio Radosław Sikorski poinformował w czwartek po południu we wpisie na platformie X, jak i w rozmowie z dziennikarzami.
Odbyłem rozmowę z sekretarzem stanu Marco Rubio po pierwsze po to, by mu podziękować za udaną amerykańsko-polską akcję uwolnienia, wymiany więźniów. Negocjującymi byli Amerykanie. Serdeczne pozdrowienia dla pana Johna Coale'a ze wsparciem całej ekipy Departamentu Stanu (...), oczywiście dla ambasadora Toma Rose'a - powiedział Sikorski dziennikarzom.
To jest - dodał - "sojusz polsko-amerykański w akcji, wspólny sukces". Szef MSZ zaznaczył, że Polska wspierała już poprzednie wymiany więźniów. I nadal będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Białorusi i nie tylko - dodał Sikorski.