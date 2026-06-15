Czy Polska rozważa wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci? W jaki sposób MEN planuje wspomóc nauczycieli, którzy - jak informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego - zmagają się z wypaleniem zawodowym, stresem i depresją? Czy pedagodzy mogą liczyć na więcej niż 3 proc. podwyżki pensji w 2027 r.? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Barbarę Nowacką, minister edukacji narodowej, wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Wielka Brytania zakaże od przyszłego roku osobom w wieku poniżej 16 lat dostępu do mediów społecznościowych. Czy Polska powinna pójść tą samą drogą? Porozmawiamy także o ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Czy minister edukacji będzie próbowała przekonać prezydenta do podpisania ustawy? A jeśli do weta dojdzie, czy rząd wróci do projektu w nowej formule?

Zapytamy również o kondycję polskich nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje o rosnącym problemie wypalenia zawodowego, stresu i depresji wśród pedagogów. Czy MEN zna skalę problemu i jakie działania zamierza podjąć? Nie zabraknie także pytań o bieżące tematy polityczne.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

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