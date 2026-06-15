Wołodymyr Zełenski wraz z delegacją udaje się na szczyt G7 do Francji, ale po raz kolejny nie skorzysta z lotniska w Polsce, a zamiast tego poleci z Kiszyniowa. To drugi przypadek, gdy prezydent Ukrainy zmienia logistykę swoich podróży i choć Kijów oficjalnie zaprzecza, by powodem takich decyzji było napięcie z Warszawą, w mediach pojawia się coraz więcej spekulacji.

Wołodymyr Zełenski znów omija Polskę. Na zdjęciu z małżonką Oleną / IMAGO/Martin Pedaja/Imago Stock and People/East News / East News

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Zełenski znów wybiera Mołdawię. Według Europejskiej Prawdy, powołującej się na dane lotnicze serwisu AirNav Radar, lot ukraińskiej delegacji do Genewy zaplanowano na wieczór 15 czerwca z Kiszyniowa. To drugi raz w ostatnim czasie, gdy prezydent Ukrainy decyduje się nie skorzystać z dotychczasowej bazy w Jasionce, skąd wyruszał w podróże zagraniczne. Co ciekawe, samolot Zełenskiego przebywał ostatnio na lotnisku w Krakowie. To właśnie ze stolicy Małopolski wystartował do Kiszyniowa.

Pierwszy raz logistycy podróży Zełenskiego zrezygnowali z Jasionki 7 czerwca, w trakcie wizyty prezydenta w Londynie. Ukraińskie media wiązały tę zmianę z napięciami na linii Warszawa-Kijów, które nasiliły się po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Specjalnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

Oficjalnego powodu zmiany lotniska nie podano, ale ukraiński MSZ zaapelował, by nie doszukiwać się w niej podtekstów politycznych.

Szczyt G7 odbędzie się w Evian we Francji. Jak podawała w sobotę agencja Reutera, w sesji roboczej z Zełenskim weźmie udział także Donald Trump.

Zełenski znów chciał rozmowy z Putinem

Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi spotkanie podczas szczytu G7, który odbywa się we Francji. Jak przekazał Zełenski dziennikarzom, propozycja została przekazana przez kilka kanałów - za pośrednictwem pośredników, dyplomatów oraz służb wywiadowczych.

Jasna odpowiedź ze strony władz w Moskwie jednak nie padła.

"Przekazaliśmy wiadomość, że jesteśmy gotowi spotkać się z Putinem podczas szczytu G7, ponieważ będą tam (Donald) Trump i (Emmanuel) Macron, czyli Europejczycy oraz Amerykanie. Uważam, że to bardzo dobra okazja, by wszyscy spotkali się razem. Europa i Stany Zjednoczone wyraziły zgodę, a Rosja ponownie pokazała, że nie jest gotowa do rozmów" - powiedział Zełenski.

Wcześniej, 4 czerwca, Zełenski opublikował otwarty list do Putina, w którym zaproponował osobiste spotkanie w celu zakończenia wojny. Następnego dnia Władimir Putin, podczas wystąpienia na Petersburskim Forum Ekonomicznym, stwierdził, że nie widzi sensu w takim spotkaniu.



