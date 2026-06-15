Wielki przełom na arenie międzynarodowej. Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie o zakończeniu niemal czteromiesięcznego konfliktu, który od lutego destabilizował Bliski Wschód i światowe rynki energetyczne. Informację potwierdzili w poniedziałek wysocy rangą urzędnicy amerykańscy, na których powołuje się się Reuters.

Teheran, Iran / ATTA KENARE/AFP/East News / East News

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Oficjalna ceremonia podpisania porozumienia zaplanowana jest na piątek, a ruch statków w strategicznej cieśninie Ormuz ma być stopniowo przywracany.

Jak informuje Reuters, porozumienie zostało zawarte przez prezydenta USA Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance’a oraz przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa . Jak podkreślają amerykańscy urzędnicy, już teraz obserwowany jest wzrost ruchu w cieśninie Ormuz, jednak powrót do pełnej normalności zajmie jeszcze kilka tygodni.

Nie wrócimy do normalności w ciągu dwóch tygodni, ale już teraz widzimy znaczący wzrost ruchu w cieśninie — powiedział jeden z amerykańskich urzędników podczas briefingu prasowego.

Eksperci podkreślają, że odblokowanie cieśniny Ormuz to kluczowy krok dla stabilizacji cen surowców energetycznych i bezpieczeństwa dostaw.

Choć jest to na razie wstępne porozumienie, już teraz uznawane jest za największy przełom w trwającym konflikcie. Przypomnijmy, wojna rozpoczęła się w lutym tego roku po wspólnych atakach USA i Izraela na cele w Iranie.

Reuters zaznacza, że ostateczne wdrożenie porozumienia uzależnione jest od zakończenia działań wojennych w Libanie. Rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego zostały natomiast odłożone na później, zdaniem administracji USA mają się one odbyć jeszcze w tym tygodniu.

Przedstawiciele administracji zapowiedzieli, że szczegóły porozumienia zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni. Zapowiedzieli także, że w tekście wprost napisano, że żegluga przez cieśninę Ormuz będzie odbywać się bez opłat za tranzyt, przynajmniej w ciągu 60 dni obowiązywania "memorandum of understanding".