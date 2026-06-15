"Nawet jeśli Pentagon, Departament Stanu czy jakiekolwiek inne instytucje będą otwarte i chciałyby na to przystać, to finalną decyzję podejmie prezydent Trump" - w ten sposób prezydencki minister Marcin Przydacz skomentował rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem ws. obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Mówił też, że sprawa Zbigniewa Ziobry nie była i będzie przedmiotem rozmów na poziomie prezydentów Polski i USA.
- Głównym tematem rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem były kwestie bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz dalsza współpraca zbrojeniowa i gospodarcza.
- Decyzja o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce zależy ostatecznie od prezydenta Trumpa - przekazał minister Przydacz
- Sprawa byłego ministra Zbigniewa Ziobry nie była poruszana podczas wizyty.
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Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zdał w poniedziałek dziennikarzom relację z przebiegu wizyty Karola Nawrockiego w USA.
Nawrocki przybył do USA w sobotę wieczorem czasu miejscowego. W niedzielę wieczorem na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa wziął udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Przydacz powiedział, że wizyta w USA była też przyczynkiem do ważnych dyskusji politycznych. Dodał, że Nawrocki jako jedyny prezydent innego państwa był obecny na kolacji, bankiecie wydawanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. W spotkaniu - jak zaznaczył - wzięło udział kilkudziesięciu ważnych polityków i biznesmenów amerykańskich.