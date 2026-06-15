Sprawa odbiła się szerokim echem także wśród stołecznych władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował o natychmiastowym przeprowadzeniu audytu w Szpitalu Południowym, a także o rozszerzeniu kontroli na wszystkie miejskie szpitale, w tym szpitalne oddziały ratunkowe.

Zarzuty i działania Naczelnej Izby Lekarskiej

Naczelna Izba Lekarska złożyła oficjalne zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawie Dawida Kacprzyka. Zarzuty dotyczą przede wszystkim opuszczania dyżurów medycznych, które miały się pokrywać z innymi aktywnościami - m.in. występami w mediach i obecnością w Senacie.

Wątpliwości budzi również sposób realizowania programu specjalizacji oraz liczba przepracowanych godzin.

System wynagradzania lekarzy pod lupą

W Polsce lekarze w trakcie specjalizacji mogą pracować w dwóch trybach: rezydenckim i pozarezydenckim. W trybie rezydenckim wynagrodzenie jest ustalane przez Ministerstwo Zdrowia i wypłacane przez szpital. W trybie pozarezydenckim, lekarze są zatrudniani na zasadach rynkowych, często za niższe stawki. Jednak w przypadku Dawida Kacprzyka doszło do wyjątkowej sytuacji, gdzie połączenie korzystnego kontraktu i ogromnej liczby godzin pracy zaowocowało rekordowymi zarobkami.

Prezydent Warszawy podkreślił, że ochrona zdrowia to zbyt poważna sprawa, by pozostawiać miejsce na wątpliwości i niedopowiedzenia. Audyt ma wyjaśnić nie tylko sprawę Kacprzyka, ale również sprawdzić funkcjonowanie całego systemu wynagradzania lekarzy w miejskich szpitalach. Władze miasta zapowiadają, że nie będą tolerować nadużyć, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą pieniądze podatników i bezpieczeństwo pacjentów.