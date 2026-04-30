"Pani minister powinna zweryfikować pracę wiceministra Dorożały, bo uważam, że nie zawsze działa zgodnie z linią naszego rządu. Pamiętajmy, że na wizerunek pani minister wpływają również wiceminstrowie i ich praca" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Rafał Komarewicz z klubu parlamentarnego Centrum. W ten sposób odniósł się do tego, czy warunkiem pozostania na stanowisku szefowej resortu klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloska było odejście z resortu wiceministra Mikołaja Dorożały. Polityk KP Centrum podkreślił także, że pomimo pewnych zgrzytów "koalicja jest razem".