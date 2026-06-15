Skąd brać sprzęt dla polskiej armii i czy powinniśmy stawiać przede wszystkim na krajową produkcję? Czy w obliczu zagrożeń ze Wschodu możemy sobie pozwolić na czekanie na dostawy, czy liczy się przede wszystkim szybkość i dostępność uzbrojenia? Czy w obliczu zmieniającej się strategii bezpieczeństwa USA mamy szansę na utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce? O tym m.in. porozmawiamy z gen. Mirosławem Różańskim, senatorem RP i byłym dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24.

Generał Mirosław Różański / RMF FM

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Czy możemy liczyć na konkretne decyzje po wizycie prezydenta w USA i jak w praktyce wyglądałoby utworzenie takiej bazy - zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym?

Poruszymy również kwestię napięć wokół środków z Unii Europejskiej za pomoc Ukrainie. Czy Polska ma realne szanse na odzyskanie miliardów złotych i jak powinna zachować się wobec konkurencyjnych interesów innych państw?

Nie zabraknie także spojrzenia na sytuację międzynarodową. Czy blokada cieśniny Ormuz zostanie zdjęta tak szybko jak zapowiada to prezydent Donald Trump? Czy podpisanie porozumienia rzeczywiście zakończy konflikt na Bliskim Wschodzie w ciągu kilku dni? Kto zwyciężył, a kto jest największym przegranym w wojnie z Iranem?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!