Andrzej Poczobut przechodzi obecnie badania w szpitalu - napisała na platformie X liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Zamieściła też zdjęcie udostępnione przez żonę Poczobuta, Oksanę. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi odzyskał wczoraj wolność - po ponad pięciu latach przebywania w białoruskiej niewoli.
- Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi i dziennikarz, został we wtorek zwolniony po ponad pięciu latach białoruskiego więzienia.
- Poczobut przeszedł wstępne badania lekarskie na granicy, następnie trafił do szpitala MSWiA w Warszawie.
- Stan zdrowia Poczobuta jest bardzo zły - jest skrajnie wychudzony, ale pozostaje w dobrej kondycji psychicznej.
- Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska poinformowała, że Poczobut przechodzi badania w szpitalu i opublikowała zdjęcie z żoną Oksaną.
"Andrzej Poczobut przechodzi obecnie badania w szpitalu. To zdjęcie udostępniła jego żona, Oksana. Cudownie jest ich znów zobaczyć razem" - napisała Swiatłana Cichanouska. Jak dodała, "nie możemy przestać, dopóki wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi nie zostaną uwolnieni i każda rodzina nie będzie znów kompletna".