Kolonia karna nr 1 w Nowopołocku

Kolonia w Nowopołocku to nie tylko jeden z najcięższych łagrów na Białorusi, ale także - jak podaje Znadniemna.pl - miejsce mocno skażone chemicznie. Zakład jest otoczony przez potężne zakłady przemysłowe: rafinerię "Naftan" i przedsiębiorstwo chemiczne "Polimir". Więźniowie non stop są więc skazani na podtruwające wziewy. Kolonia nazywana jest przez byłych więźniów "największym laboratorium chemicznym" czy "gigantycznym destylatorem".

Nigdy takiego czegoś nie widziałam. Około dziesięciu minut jechaliśmy tylko wzdłuż zakładów, obserwując jakieś rury, ogromne pojemniki i znowu – rury. W powietrzu czuć było nieprzyjemny zapach, spowodowany koncentracją kwasów bądź innej chemii (...). To, co się dzieje w tej kolonii karnej jest splanowanym, perfidnym ludobójstwem - mówiła w zeszłym roku matka więźnia Telewizji Biełsat.

Andrzej Poczobut 13 września 2016 roku (po lewej), Andrzej Poczobut dzisiaj - 28 kwietnia 2026 roku / /-/AFP/East News/Kancelaria Premiera /East News / East News

Andrzej Szejna: Łukaszenka musiał wykonać krok w tył, aby uwolnić Poczobuta

Oficjalnie mają być tam osadzani recydywiści, ale - jak podawał w zeszłorocznym raporcie Międzynarodowy Komitet Badania Tortur na Białorusi, około 30 proc. przebywających tam więźniów to więźniowie polityczni.

Różne raporty, m.in. właśnie Międzynarodowego Komitetu Badania Tortur, a także relacje byłych osadzonych - m.in. w Deutsche Welle - malują obraz systemowej przemocy. Więźniowie polityczni - "ekstremiści", jak się ich nazywa - są poddawani szczególnej presji. W celach jest zimno, a łóżka są podnoszone na dzień, zmuszając ich do wielogodzinnego stania lub siedzenia na wąskim taborecie. Często więźniowie polityczni mają całkowity zakaz korespondencji z rodziną i prawnikami. Andrzej Poczobut wielokrotnie był pozbawiony możliwości otrzymywania leków i listów.

Więźniowie są poddawani systematycznej przemocy fizycznej. Opisywał to wielokrotnie Białoruski serwis Zerkalo News - który powstał jako "odpowiedź" na cenzurę dziennikarzy, a nazwa nawiązująca do "zwierciadła" ma symbolizować odbicie rzeczywistości na Białorusi. "Okładanie nóg, nerek, wątroby było normą" - mówił w zeszłym roku niezaleźnym dziennikarzom jeden z byłych więźniów.