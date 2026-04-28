Andrzej Poczobut jest na wolności. Po 1860 dniach białoruskiej niewoli na polsko-białoruskiej granicy przywitał go osobiście premier Donald Tusk. Białoruś i Polska przeprowadziły wymianę więźniów w stosunku pięć do pięciu. 25 marca tego roku minęło dokładnie 5 lat od kiedy Poczobut został uwięziony przez białoruski reżim. "Jest w Polsce cały i zdrowy" - powiedział minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.

Wymiana więźniów na granicy. Andrzej Poczobut wolny

Dziennikarz pięć lat temu trafił do kolonii w Nowopołocku, uznawanej za jedno z najcięższych więzień na Białorusi. W ostatnich latach władze Białorusi kilkukrotnie zwalniały grupy więźniów politycznych, m.in. po rozmowach z przedstawicielami USA. Andrzej Poczobut jednak nie znalazł się wśród uwolnionych ani w 2024, ani też w 2025 roku. Dzisiaj Andrzej Poczobut odzyskał wolność w ramach wymiany więźniów na polsko-białoruskiej granicy. W negocjacje było zaangażowanych siedem krajów

Andrzeja Poczobuta na wolności powitał premier Donald Tusk, dołączając zdjęcie, na którym widać, jak lata niewoli i tortur zniszczyły polsko-białoruskiego dziennikarza, działacza mniejszości polskiej i opozycji na Białorusi.

"Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu" - napisał szef rządu. 

Sikorski: Mieliśmy kogoś na wymianę, ale nie stałoby się to bez Donalda Trumpa

Białoruskie media państwowe podały, że zwolnienie m.in. Andrzeja Poczobuta zlecił Alaksandr Łukaszenka. Wysłannik USA do spraw Białorusi John Coale poinfomował natomiast: 

"Dziś wraz z zespołem pomogłem doprowadzić do uwolnienia trzech Polaków i dwóch Mołdawian".To przykład doskonałego sojuszu z USA, ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa i jego decyzji. Fakt, że mieliśmy kogoś na wymianę, bardzo pomógł, ale nie stałoby się to bez Donalda Trumpa - powiedział na konferencji minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. 

Była to wymiana więźniów między Rosją i Białorusią z jednej strony oraz Polską i Białorusią z drugiej strony - dodał.

