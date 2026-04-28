Sikorski: Mieliśmy kogoś na wymianę, ale nie stałoby się to bez Donalda Trumpa

Białoruskie media państwowe podały, że zwolnienie m.in. Andrzeja Poczobuta zlecił Alaksandr Łukaszenka. Wysłannik USA do spraw Białorusi John Coale poinfomował natomiast:

"Dziś wraz z zespołem pomogłem doprowadzić do uwolnienia trzech Polaków i dwóch Mołdawian".To przykład doskonałego sojuszu z USA, ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa i jego decyzji. Fakt, że mieliśmy kogoś na wymianę, bardzo pomógł, ale nie stałoby się to bez Donalda Trumpa - powiedział na konferencji minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.

Była to wymiana więźniów między Rosją i Białorusią z jednej strony oraz Polską i Białorusią z drugiej strony - dodał.