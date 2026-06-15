​Podczas szczytu G7 we francuskim Evian-les-Bains prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział całkowite otwarcie cieśniny Ormuz już w najbliższy piątek. Dodał, że szczegóły wstępnego porozumienia z Iranem zostaną wkrótce ujawnione, zapewne po piątku. Porozumienie to ma szansę zakończyć trwającą od lutego wojnę na Bliskim Wschodzie i zapewnić stabilizację w regionie.

Donald Trump / Shutterstock

Donald Trump ogłosił, że cieśnina Ormuz zostanie całkowicie otwarta w piątek.

USA i Iran osiągnęły wstępne porozumienie, którego szczegóły zostaną opublikowane po piątku.

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W poniedziałek, po przybyciu do francuskiego Evian-les-Bains na szczyt G7, prezydent USA Donald Trump ogłosił, że cieśnina Ormuz - kluczowy szlak transportu ropy naftowej na świecie - zostanie całkowicie otwarta już w najbliższy piątek. Obecnie cieśnina jest jedynie częściowo dostępna dla żeglugi, co od miesięcy destabilizuje światowe rynki energetyczne i wywołuje niepokój wśród państw zależnych od dostaw surowców z Bliskiego Wschodu.

Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone nie będą potrzebowały szerokiego wsparcia międzynarodowego, aby zapewnić bezpieczeństwo w regionie, choć nie wykluczył udziału okrętów wojennych innych państw. "Nie jest złym pomysłem", by pojawiły się okręty dwóch czy kilku krajów, ponieważ "nigdy nie wiadomo, co się wydarzy" - mówił amerykański prezydent.

Wstępne porozumienie USA z Iranem

Kolejnym kluczowym punktem była informacja o osiągnięciu wstępnego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem . Tekst dokumentu, podpisanego przez prezydenta Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance’a oraz przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Ghalibafa, ma zostać opublikowany po piątku. Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu zapowiedział, że w ciągu 1-2 dni rozpoczną się negocjacje techniczne dotyczące szczegółów porozumienia, w tym kwestii irańskiego programu nuklearnego.

Porozumienie to ma na celu trwałe zakończenie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, który trwa od 28 lutego bieżącego roku. Zakończenie działań wojennych oraz otwarcie cieśniny Ormuz mają przyczynić się do stabilizacji sytuacji w regionie i przywrócenia bezpieczeństwa żeglugi.

Francja wspiera porozumienie

Prezydent Francji Emmanuel Macron, podczas wspólnej konferencji z Donaldem Trumpem, podkreślił wagę osiągniętego porozumienia. Według Macrona otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie konfliktu z Iranem to kluczowe kroki nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, ale również dla pokoju w Libanie i całym regionie Bliskiego Wschodu. Francja zadeklarowała gotowość do wsparcia procesu pokojowego i wdrażania postanowień porozumienia.

Nadzieje na postęp w sprawie Ukrainy

Donald Trump odniósł się także do sytuacji na Ukrainie. Prezydent USA poinformował o "bardzo dobrej" rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Trump wyraził przekonanie, że istnieje szansa na postęp w rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie, podkreślając otwartość obu przywódców na dialog.

We wtorek, podczas sesji szczytu G7, obecny będzie prezydent Zełenski, co może przynieść kolejne ustalenia dotyczące sytuacji w Europie Wschodniej.