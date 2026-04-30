Po latach oczekiwań, przesuwanych terminów i budowy, która budziła emocje w całej Polsce, Hotel Gołębiewski w Pobierowie wreszcie otwiera się dla gości. Od 26 czerwca, tuż po zakończeniu roku szkolnego, pierwsi turyści będą mogli zameldować się w największym hotelu w kraju i skorzystać z niezwykłych atrakcji, jakie oferuje ten nadbałtycki gigant.

Budowa hotelu Gołębiewski w 2021 roku / ANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Hotel Gołębiewski w Pobierowie rusza ze sprzedażą miejsc noclegowych od połowy maja.

Pierwsi goście zameldują się tam od 26 czerwca, czyli tuż po zakończeniu roku szkolnego.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to największy taki obiekt w Polsce.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

"Mamy przyjemność poinformować, iż od połowy maja ruszamy ze sprzedażą miejsc noclegowych w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, a wakacyjny pobyt będzie możliwy od pierwszego dnia po zakończeniu roku szkolnego" - podali przedstawiciele firmy Gołębiewski.

"Wraz z zakończeniem roku szkolnego pierwsi goście będą mogli przekroczyć progi największego hotelu w Polsce, by doświadczyć jego rozmachu i wyjątkowej oferty. To znakomita wiadomość dla wszystkich, którzy cenią sobie staranne planowanie wypoczynku i pragną z wyprzedzeniem zapewnić sobie miejsce w jednej z najbardziej pożądanych nadbałtyckich lokalizacji" - czytamy w komunikacie prasowym.

Największy hotel w Polsce

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to nie tylko największy hotel w Polsce, ale także jeden z najbardziej imponujących obiektów wypoczynkowych w tej części Europy. Cały kompleks docelowo pomieści aż 1,2 tysiąca pokoi, w pierwszym etapie do dyspozycji gości oddanych zostanie ponad 500 z nich.

"Pierwszy etap obejmuje ponad 500 pokoi zaprojektowanych tak, aby jak najwięcej gości mogło budzić się z widokiem na morze. W kolejnych tygodniach będą udostępniane kolejne, co jest standardową procedurą przy takiej skali obiektu" - informują przedstawiciele firmy.

Bryła hotelu przypomina dwa połączone statki wycieczkowe. Obiekt położony tuż przy plaży, pośrodku nadmorskiego lasu, hotel oferuje nie tylko spektakularne widoki, ale i bezpośredni dostęp do jednej z plaż polskiego wybrzeża.

Atrakcje na miarę światowych kurortów

"Rodziny z dziećmi znajdą tu wszystko, czego oczekują od nowoczesnego resortu. Dorośli docenią rozbudowaną strefę relaksu, w tym 11 gabinetów SPA, grotę solną, grotę lodową, salę kinową oraz klub nocny przygotowany na eventy zamknięte i wieczorne integracje. Do dyspozycji gości będą również restauracje, kręgielnia oraz nowoczesna, doskonale wyposażona siłownia" - mówi Barbara Garczyńska, dyrektor Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Budowa hotelu w 2021 roku / ANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Prawdziwym sercem kompleksu ma być jednak Park Wodny Tropikana, który już teraz zapowiadany jest jako największy hotelowy aquapark w Polsce. "Sercem kompleksu będzie Park Wodny Tropikana, największy hotelowy aquapark w Polsce. Na gości czekać będą także największe hotelowe baseny w kraju, w tym zewnętrzny o imponujących wymiarach 104 × 60 metrów" - podkreślają przedstawiciele firmy.

Na terenie hotelu znajdziemy także sale teatralne i kinowe, boiska do koszykówki i siatkówki, korty tenisowe oraz ścianę wspinaczkową.

Historia budowy

Budowa hotelu rozpoczęła się w 2017 roku, choć pierwsze prace ruszyły rok później. Od początku inwestycja wzbudzała kontrowersje - zarówno ze względu na swoją skalę, jak i lokalizację. Wielki hotel powstał tuż przy plaży, w sercu nadmorskiego lasu, co nie wszystkim przypadło do gustu. Jednak dla Tadeusza Gołębiewskiego, legendarnego hotelarza, była to realizacja wieloletnich marzeń.

Pandemia Covid-19 pokrzyżowała plany szybkiego otwarcia. Jak donosiły media, firma Gołębiewskiego znalazła się wówczas na skraju zapaści finansowej. Ostatecznie udało się pokonać trudności, ale sam Tadeusz Gołębiewski nie doczekał otwarcia swojego największego dzieła - zmarł w połowie 2022 roku.