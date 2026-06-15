Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w żłobku Autobusik w Opolu. Prokuratura Okręgowa w Opolu poinformowała, że jednej z opiekunek, Oksanie K., postawiono zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak rodzice dziecka zauważyli na jego ciele ślady przemocy.

Zarzuty dla opiekunki żłobka (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

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Rodzice dziecka powiadomili policję, a śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu żłobka. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, Stanisław Bar, na jednym z nagrań widać, jak opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze. Kobieta w chwili zdarzenia sprawowała samodzielną opiekę nad grupą dzieci.

W poniedziałek Oksana K. została przesłuchana przez prokuratora. Usłyszała zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu dziecka, które było pod jej opieką. Podejrzana nie przyznała się do winy.

Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niej dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz zawieszeniu uprawnień do wykonywania zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi.

Za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu trwającego powyżej siedmiu dni Oksanie K. grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia.