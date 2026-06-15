Cieszą nas takie Fakty! Radio RMF FM dzisiaj wieczorem wyróżnione nagrodą w kategorii Marka 25-lecia. Specjalne statuetki wręczono w warszawskim Pałacu Zamoyskich w czasie uroczystej gali z okazji 25. urodzin portalu Wirtualne Media.

Prezes Grupy RMF FM Tomasz Ramza odbiera nagrodę / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Członkowie Kapituły podkreślają, że nagroda została przyznana za to, że Radio RMF FM z jednej strony ma najwięcej słuchaczy, a do tego to są słuchacze, którzy nam ufają. Jesteście na podium w rankingach zaufania. Dostarczacie nie tylko informacji, ale i rozrywki, radości. Dlatego otrzymaliście tę nagrodę od nas - podkreśla redaktorka naczelna portalu Wirtualne Media Daria Różańska-Danisz.

Statuetkę odebrał prezes zarządu Grupy RMF Tomasz Ramza, który podkreśla, że tworzenie programu, który zostaje w ten sposób doceniony, to duża odpowiedzialność. Mamy każdego dnia 8 milionów słuchaczy. Jak oni nam ufają, my musimy wstać codziennie rano i dowieźć obietnice, którą im składamy. To jest nasz dzień i to jest wspaniała nowina dla rodziny RMF-owej - podkreślał.

"Nasz cel to zaufanie naszych słuchaczy"

Nasz reporter Michał Dobrołowicz zapytał prezesa Grupy RMF, jaka będzie strategia na kolejne ćwierć wieku.

Robimy swoje i będziemy robić swoje, a naszym celem jest to, by nasi odbiorcy byli z nami i żeby ufali marce RMF FM, to jest największe nasze wyzwanie. Będziemy należycie pielęgnować nawyk, by słuchacze przychodzili do nas. Co będzie za 25 lat? Nikt tego nie wie. Na pewno będzie inaczej niż zwykle. Świat mediów zmienia się bardzo szybko, największe umysły medialne nie wiedzą, co będzie za trzy lata, za pięć lat. Gdybyśmy spojrzeli w przeszłość, kilka lat temu choćby o sztucznej inteligencji nie wiedzieliśmy niemal nic w porównaniu do tego, co wiemy dzisiaj. A mówi się, że jeszcze więcej przed nami - dodaje Tomasz Ramza.

"Przez ćwierć wieku świat mediów zmienił się nie do poznania. Kiedyś wydawał się prostszy. Potem do gry wkroczyły big techy i AI. Jednocześnie skomplikowały i uprościły codzienność. Wychowały odbiorcę, który wymyka się schematom. To też opowieść o tym, jak bardzo zmieniła się rola dziennikarzy, jak bardzo daliśmy się podzielić. I pytania o przyszłość, która chyba nigdy dotąd nie była tak niepewna. I jednocześnie ciekawa. Nasze urodziny są tylko pretekstem do spotkania. I rozmowy o tym, co było i będzie. Zapraszamy do świętowania razem z nami" - podkreślają organizatorzy Gali 25-lecia portalu Wirtualne Media.