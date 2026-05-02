Stany Zjednoczone rozpoczną wycofywanie około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec - poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Operacja, która ma potrwać od sześciu do dwunastu miesięcy, jest efektem "gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie".

Pentagon ogłosił wycofanie ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.Ruch ten pojawia się w kontekście napięć między USA a Niemcami oraz krytyki ze strony prezydenta Donalda Trumpa wobec postawy europejskich partnerów w sprawach bezpieczeństwa.Nie podano, dokąd zostaną przeniesione wycofywane wojska; część z nich może trafić do regionu Indo-Pacyfiku.Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

"Sekretarz wojny (Pete Hegseth - przyp. red.) nakazał wycofanie około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił (...) w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" - przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell w oficjalnym oświadczeniu. Jak dodał, operacja wycofywania zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Rzecznik nie ujawnił, dokąd zostaną przeniesione amerykańskie wojska ani które bazy obejmie decyzja. Według informacji CBS, część żołnierzy może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie zostać skierowana do regionu Indo-Pacyfiku.

CBS podała, że decyzja dotknie jednej brygady bojowej w Niemczech. Zrezygnowano również z planowanego wcześniej rozmieszczenia batalionu artylerii dalekiego zasięgu.

Zaskoczenie w Pentagonie i napięcia z sojusznikami

Decyzja o wycofaniu wojsk zapadła dzień po tym, jak Donald Trump zapowiedział możliwość takiego ruchu, sugerując, że jest to reakcja za postawę Niemiec wobec wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem i krytykę interwencji ze strony niemieckich władz , w tym kanclerza Friedriecha Merza.

Według portalu Politico, decyzja prezydenta USA była zaskoczeniem dla urzędników Pentagonu, którzy nie planowali takiego kroku.

Amerykański przywódca nie wykluczył podobnych działań wobec Hiszpanii i Włoch, gdzie również znajdują się ważne amerykańskie bazy wojskowe. Na razie jednak te zapowiedzi nie zostały zrealizowane.

Amerykańska obecność wojskowa w Europie

Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy - więcej jest tylko w Japonii. W 2020 roku Donald Trump zapowiadał już wycofanie 9,5 tys. żołnierzy z Niemiec, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, jednak te plany nie zostały wówczas zrealizowane.

Według agencji Reutera, pod koniec ubiegłego roku liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie wynosiła około 68 tysięcy, nie licząc rotacyjnych sił w Polsce.

Na początku roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął przepisy, które zabraniają redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Europie poniżej 76 tysięcy na dłużej niż 45 dni, dopóki nie zostaną przedstawione szczegółowe raporty uzasadniające taką decyzję.