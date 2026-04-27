Zdaniem kanclerza Niemiec Friedricha Merza, konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może potrwać znacznie dłużej, niż przewidują to światowi liderzy. Podczas spotkania z uczniami w Marsbergu Merz nie tylko ostrzegł przed eskalacją na Bliskim Wschodzie, ale też wezwał Unię Europejską do zdecydowanych działań wobec Ukrainy.

Wojna na Bliskim Wschodzie jeszcze potrwa

Podczas wizyty w szkole w Marsbergu, kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie szczędził mocnych słów na temat obecnej sytuacji geopolitycznej. Jego zdaniem, konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie zakończy się szybko, a Zachód może być zaskoczony siłą irańskiej strony.

Irańczycy są silniejsi niż sądzono, a Amerykanie ewidentnie nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej - podkreślił Merz, odnosząc się do napięć na Bliskim Wschodzie.

Odwołując się do doświadczeń z Iraku i Afganistanu, kanclerz ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie "nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba jeszcze umieć z nich wyjść".

Merz zwrócił uwagę na wysokie koszty obecnej sytuacji międzynarodowej. Obecnie panuje dość skomplikowana sytuacja, która kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy - dodał, podkreślając, jak wielkim obciążeniem finansowym są dla Europy i Niemiec trwające konflikty.

Ukraina powinna dołączyć do UE?

W trakcie dyskusji z uczniami pojawił się także temat Ukrainy. Kanclerz wezwał Unię Europejską do podjęcia "wiarygodnych i nieodwracalnych" kroków na rzecz członkostwa Ukrainy we Wspólnocie. Jego zdaniem, Niemcy powinny przejąć wiodącą rolę w UE, aby Europa mogła skuteczniej odpowiadać na globalne wyzwania.

Gdybyśmy (jako Unia Europejska) potrafili skuteczniej się jednoczyć i robić więcej wspólnie, moglibyśmy być co najmniej tak silni jak Stany Zjednoczone - ocenił Merz.

Podczas niedawnego szczytu UE na Cyprze kanclerz zaproponował, by przedstawiciele Ukrainy mogli - bez prawa głosu - uczestniczyć w posiedzeniach najważniejszych instytucji europejskich, takich jak Rada Europejska, Parlament Europejski czy Komisja Europejska.