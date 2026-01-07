Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas cyrkowego pokazu w niemieckim Stuttgarcie. Ukraińscy akrobaci, 49-letni mężczyzna oraz 19-latka, spadli z wysokości kilku metrów. Odnieśli obrażenia.

Pokaz cyrkowy / Zdjęcie ilustracyjne

Do wypadku doszło podczas cyrkowego pokazu w Stuttgarcie na terenie targów Cannstatter Wasen.

Ukraińscy akrobaci z duetu "Flight of Passion" - 49-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta - spadli z wysokości około 5 metrów.

Oboje odnieśli obrażenia, ale byli przytomni po upadku i zostali przewiezieni do szpitali w Stuttgarcie.

Dyrektor cyrku podaje, że przyczyną była usterka techniczna rekwizytu, a nie błąd artystów.

Wypadek miał miejsce podczas przedstawienia w Stuttgarcie. Poważne obrażenia w trakcie pokazu odnieśli członkowie ukraińskiego duetu akrobatycznego "Flight of Passion" - informuje "Stuttgarter Zeitung".

Do zdarzenia doszło na terenie targów Cannstatter Wasen w poniedziałkowe popołudnie. 49-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta spadli z wysokości podczas pokazów akrobatycznych.

Pierwotnie policja informowała, że artyści spadli z około 10 metrów. Szef Weltweihnachtscircus, Dalien Cohen, oświadczył później, że para artystów spadła z wysokości około pięciu metrów.

Ukraińscy artyści odnieśli obrażenia, ale zaraz po upadku byli przytomni. Zostali przewiezieni do szpitali w Stuttgarcie.

Występ został przerwany, a widzowie poproszeni o tymczasowe opuszczenie widowni. Według niemieckiej stacji SWR pokaz udało się wznowić po około 20 minutach. Policja wszczęła dochodzenie.

"49-letni akrobata Dmytro trzymał swoją 19-letnią koleżankę Darię, która obracała się kilka razy wokół własnej osi" - opisuje portal unn.ua.

Według dyrektora cyrku przyczyną wypadku była usterka techniczna rekwizytu, a nie wina artystów. Para wykonuje ten powietrzny pokaz od dawna i występuje bez dodatkowego sprzętu zabezpieczającego.