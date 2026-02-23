"Prezydent Nawrocki ma do wyboru: albo bezpieczeństwo, albo zdrada Polski. Wybór należy do niego. Graniczymy z Rosją i Białorusią. Wystarczy spojrzeć na ostatnie godziny. Ataki na Ukrainę są tak silne, że trzeba zamykać polskie lotniska. Tylko głupiec nie widzi tej sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, odnosząc się do tego, czy Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE. Podkreślił, że w kwestii bezpieczeństwa należy się wznieść ponad politycznymi podziałami.

