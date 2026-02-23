W Olsztynie ruszyła rekrutacja do miejskich przedszkoli. Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat miasto przygotowało 860 miejsc w placówkach. Jak zapewniają przedstawiciele magistratu, "każdy rodzic może znaleźć miejsce dla dziecka bez stresu i pośpiechu".

Ruszyła rekrutacja do olsztyńskich przedszkoli (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Nabór do przedszkoli miejskich potrwa od 23 lutego do 10 marca. To czas, w którym rodzice mogą spokojnie wybrać najlepszą placówkę dla swojego dziecka i złożyć odpowiednie dokumenty.

Co ważne, jeśli ktoś nie zdąży w pierwszym terminie, nie wszystko stracone. Rekrutacja uzupełniająca zaplanowana jest na okres od 4 do 27 maja. "Miejsca w przedszkolach miejskich są dostępne, a zdecydowana większość dzieci bez problemu znajduje miejsce w wybranej placówce" - informuje ratusz.

Przestrzeń do rozwoju i bezpieczeństwo

Miejskie przedszkola w Olsztynie to przestrzeń, w której dzieci rozwijają się poprzez zabawę, zdobywają nowe umiejętności i czują się bezpiecznie. To dobry początek edukacyjnej drogi i pewny wybór dla rodziców - zaznacza wiceprezydent Olsztyna, Sylwia Rembiszewska-Piątek.

Placówki dysponują własnymi, nowoczesnymi placami zabaw, a sale wyposażone są w sprzęt multimedialny, edukacyjny i sportowy. W wielu przedszkolach znajdują się także sale gimnastyczne, pracownie integracji sensorycznej oraz gabinety terapeutyczne. To wszystko sprawia, że dzieci mogą rozwijać swoje pasje i talenty w komfortowych warunkach.

Edukacja na najwyższym poziomie

Program edukacyjny w olsztyńskich przedszkolach jest szeroki. Obejmuje naukę języka angielskiego, zajęcia matematyczne, przygotowanie do nauki czytania i pisania, a także liczne aktywności ruchowe, plastyczne i muzyczne. Dzieci mają okazję uczestniczyć w audycjach prowadzonych przez muzyków z filharmonii. Dla zainteresowanych organizowana jest również nauka religii.

Co więcej, przedszkola zapewniają wsparcie specjalistyczne - dzieci mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych i terapeutów.

Koszty

Miesięczna opłata za pobyt w miejskim przedszkolu wynosi około 150 zł, a koszt wyżywienia to średnio 200 zł. Co istotne, rodzice nie ponoszą opłat za dni nieobecności dziecka ani za wpisowe. Dzieci do piątego roku życia mają zapewnionych pięć bezpłatnych godzin dziennie, natomiast sześciolatki korzystają z bezpłatnej, całodziennej edukacji. Dodatkowo honorowana jest Karta Dużej Rodziny.

Warto podkreślić, że miejskie przedszkola w Olsztynie mają własne kuchnie, a dzienny koszt wyżywienia wynosi od 7 do 12 zł.

Rodzice, którzy chcą lepiej poznać wybraną placówkę, mają taką możliwość podczas dni otwartych organizowanych w dniach od 19 do 26 lutego.