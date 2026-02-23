​96-letnia kobieta zmarła w pożarze domu w lubelskiej gminie Zalesie. Jej życia nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji.

Częściowo spalony dom, w którym mieszkała 96-latka / KMP Biała Podlaska / Policja

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Do tragedii doszło w minioną sobotę, przed godz. 12:00.

Mieszkanka gminy Zalesie zauważyła, że z sąsiedniego budynku wydobywa się dym i zaalarmowała służby.

Ze zgłoszenia wynikało, że w środku może znajdować się właścicielka. Drzwi budynku były zamknięte, panowało duże zadymienie.

Strażacy odnaleźli seniorkę wewnątrz domostwa. Niestety, mimo prowadzonej reanimacji 96-latka zmarła.

Na miejscu pojawiła się także policja i prokurator, którzy zbadają okoliczności tragedii.

Mundurowi przypominają, by w okresie grzewczym palić tylko dozwolonymi materiałami, zgodnie z zaleceniami producentów pieców i kominów. Nie zostawiajmy otwartego ognia bez nadzoru i regularnie kontrolujmy stan instalacji grzewczych. Warto też wyposażyć się w czujnik dymu i czadu.