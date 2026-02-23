Przeciwko wywieszeniu na fasadzie ambasady Rosji w Seulu gigantycznego baneru z hasłem "Zwycięstwo będzie nasze" zaprotestowały władze Korei Południowej. Poinformowała o tym w poniedziałek agencja AFP. Jego pojawienie zbiega się z przypadającą we wtorek czwartą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Transparent "Zwycięstwo będzie nasze" na ambasadzie rosyjskiej w Seulu; Korea Południowa, 23 lutego 2026 / JUNG YEON-JE/AFP/East News / East News

Na rosyjskiej ambasadzie w Seulu pojawił się baner z napisem "Zwycięstwo będzie nasze" w języku rosyjskim.

MSZ Korei Południowej zaprotestowało.

Szczególnie wstrząsającym jest fakt, że wywieszenie transparentu zbiega się z przypadającą 24 lutego czwartą rocznicą pełnoskalowej napaści Putina na Ukrainę.

Skandaliczny transparent na rosyjskiej ambasadzie

Czerwono-biało-niebieski baner z napisem w języku rosyjskim "Zwycięstwo będzie nasze" został zauważony w miniony weekend. W niedzielnym oświadczeniu resort spraw zagranicznych w Seulu podkreślił, że "rząd Korei Południowej konsekwentnie utrzymuje stanowisko, że inwazja Rosji na Ukrainę jest aktem bezprawnym". "W tym kontekście przekazaliśmy stronie rosyjskiej nasze stanowisko w sprawie baneru" - dodano. MSZ zwróciło uwagę, że hasło znane z czasów II wojny światowej może prowadzić do "niepotrzebnych napięć" i narusza etykietę dyplomatyczną.

/ JUNG YEON-JE/AFP/East News / East News

Rosyjska placówka nie usunęła jednak materiału, korzystając z ochrony przed ingerencją państwa przyjmującego, co gwarantuje Konwencja Wiedeńska.

Incydent zbiegł się w czasie z doniesieniami dziennika "Chosun Ilbo" o wypowiedziach rosyjskiego ambasadora Federacji Rosyjskiej Gieorgija Zinowjewa. Dyplomata chwalił wkład żołnierzy z Korei Północnej w "wyzwalanie południowej części obwodu kurskiego" od sił ukraińskich.

Według zachodnich i południowokoreańskich agencji wywiadowczych Pjongjang wysłał do Rosji ok. 11 tys. żołnierzy, z których ok. 2 tys. zostało już zabitych, w zamian za pomoc finansową, technologię wojskową i dostawy energii. Żołnierze z Korei Płn. są traktowani Przez Putina na wojnie z Ukrainą, jak "mięso armatnie Kremla".