33-letnia mieszkanka obwodu rówieńskiego w Ukrainie zwerbowana przez rosyjskie specsłużby, z którymi kontaktowała się przez komunikator Telegram - to jedna ze sprawczyń aktu terrorystycznego we Lwowie, w wyniku którego zginęła 23-letnia policjantka, a 19 osób trafiło do szpitali. Wszyscy poszkodowani są pracownikami służb, które przybyły na fałszywe wezwanie. W jakim są stanie? "Mamy dane wywiadowcze wskazujące na to, że Rosjanie zamierzają kontynuować takie działania" - poinformował Wołodymyr Zełenski.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco. 

Zobacz również:

Bóle fantomowe Rosji, czyli więcej za martwych niż żywych

Nowe informacje ws. poszkodowanych w zamachu we Lwowie

Nie milkną echa wstrząsającego zamachu terrorystycznego na policjantów w ukraińskim Lwowie. Po nocnych eksplozjach z soboty na niedzielę, w wyniku których zmarła 23-latka, do szpitali trafiło 19 osób. Siedem z nich już opuściło placówki. Jak dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun, który jest we Lwowie, troje pacjentów musiało przejść poważne operacje. Ich stan lekarze nadal określają jako bardzo poważny. 

Większość pacjentów miała urazy typowe dla eksplozji. Najciężej ranni natychmiast trafili na operacje i otrzymali niezbędną pomoc. Na razie ci pacjenci przebywają na intensywnej terapii pod nadzorem specjalistów - powiedziała RMF FM Olga Pidcerkowna, lekarka ze szpitala św. Pantaleona we Lwowie. Wszyscy ranni to pracownicy policji i służb, które przyjechały na fałszywe wezwanie o włamaniu do sklepu. 

Na miejscu zginęła 23-letnia policjantka. Jak poinformowali lwowscy funkcjonariusze - to Wiktoria Szpyłka. W jej rodzinnej miejscowości pod Lwowem na dziś i jutro zaplanowano uroczystości żałobne.

Wołodymyr Zełenski: Sprawcy zwerbowani przez Telegram, atak zorganizowany przez Rosję

Prezydent Ukrainy poinformował o śledztwie prokuratury i o tym, że ma informacje wywiadowcze, że Rosja planuje kolejne takie ataki. Okazuje się, że sprawcy zostali zwerbowani przez Federację Rosyjską na komunikatorze Telegram. W tej grupie była 33-letnia mieszkanka obwodu rówieńskiego.

We Lwowie toczy się śledztwo w sprawie cynicznego i brutalnego aktu terrorystycznego. Doszło do dwóch eksplozji, z których druga nastąpiła już po przybyciu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia. Okoliczności tego ataku terrorystycznego są obecnie w pełni analizowane. Wiele faktów zostało już ustalonych. Sprawcy zostali zwerbowani za pośrednictwem Telegramu. Atak został zorganizowany przez Rosję. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Narodowa Policja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przedstawią opinii publicznej dalsze szczegóły. Mamy dane wywiadowcze wskazujące na to, że Rosjanie zamierzają kontynuować takie działania - w efekcie ataki na Ukraińców. Musimy wzmocnić ochronę naszych obywateli - powiedział Wołodymyr Zełenski w oświadczeniu wideo opublikowanym w swoich mediach społecznościowych.