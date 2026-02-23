Ambasada RP w Meksyku ostrzega polskich turystów przed zamieszkami po śmierci barona narkotykowego El Mencho. Po jego zabiciu przez siły bezpieczeństwa w wielu regionach kraju doszło do licznych aktów przemocy, w tym blokad dróg, podpaleń sklepów, banków i samochodów. Placówka zaleca ostrożność i unikanie miejsc zagrożonych.
- Ambasada RP w Meksyku ostrzega polskich turystów przed zamieszkami po zabiciu barona narkotykowego El Mencho.
- Zalecenia dotyczą szczególnie stanu Jalisco oraz sąsiednich stanów: Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit.
- Podobne ostrzeżenia wydały ambasady USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji.
"W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, Ambasada RP w Meksyku zaleca wszystkim obywatelom Polski przebywającym w stanie Jalisco oraz ościennych stanach Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit śledzenie i dostosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa władz stanowych" - ostrzegła w niedzielę polska misja dyplomatyczna na platformie X.
Podobne ostrzeżenia przekazały ambasady innych krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji.