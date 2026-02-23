Warszawa i jej okolice stały się miejscem szeroko zakrojonej operacji służb, która zakończyła się zatrzymaniem 23 osób, w tym powiązanych ze środowiskiem stołecznych pseudokibiców. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspierani przez kontrterrorystów i kryminalnych z kilku miast, uderzyli w sam środek narkotykowego układu, który przez ponad rok skutecznie funkcjonował na stołecznych ulicach.

Funkcjonariusze CBŚP w akcji / CBŚP /

Według ustaleń śledczych, rozbita grupa przestępcza funkcjonowała od listopada 2024 roku. Jej członkowie nie tylko dystrybuowali, ale także produkowali znaczne ilości narkotyków - w tym kokainę i crack, jedne z najbardziej uzależniających i niebezpiecznych substancji na rynku. Jak informują służby, przez ręce przestępców przeszła co najmniej tona środków odurzających.

Dystrybucja narkotyków odbywała się w sposób niemal filmowy. Dilerzy wykorzystywali architekturę starych warszawskich kamienic - bramy, podwórka, piwnice - by przekazywać towar klientom. Dzięki temu przez długi czas pozostawali poza zasięgiem służb, a ich działalność była trudna do wykrycia.

Wideo youtube

Pseudokibice i chemik wśród zatrzymanych

Wśród zatrzymanych znalazły się osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z warszawskich klubów sportowych. W ręce funkcjonariuszy wpadł także tzw. chemik - specjalista od przekształcania kokainy w crack.

Nie zabrakło również osób, które od dłuższego czasu ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Sześciu zatrzymanych było poszukiwanych w związku z innymi sprawami kryminalnymi.

Spektakularna akcja służb

Operacja Centralnego Biura Śledczego Policji była przygotowywana przez wiele miesięcy. W działaniach wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy z różnych jednostek - od kryminalnych z warszawskich komisariatów, przez kontrterrorystów z jednostek BOA, aż po specjalistyczne zespoły bojowe CBŚP. Do akcji włączyli się także policjanci z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy.

Skala operacji była ogromna - przeszukano dziesiątki mieszkań, zabezpieczono gotówkę w wysokości 80 tysięcy złotych, a także inne dowody świadczące o przestępczej działalności.

Zatrzymanym postawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 16 osób. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.