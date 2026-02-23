Dwudziestu turystów, w tym dwoje dzieci, utknęło na ponad pięć godzin w windzie wieży Tokyo Skytree na wysokości 30 metrów. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani w poniedziałek rano. Wieża pozostaje zamknięta do czasu zakończenia kontroli technicznej – informują lokalne media.

Widok z tarasu Tokyo Skytree / Shutterstock

Około 1,2 tysiąca turystów zostało chwilowo uwięzionych na tarasie widokowym, jednak wszyscy zostali sprowadzeni na dół przed północą inną windą.

Do awarii doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, gdy dwie windy łączące wejście z tarasem widokowym na wysokości 350 metrów nagle się zatrzymały. Jedna z nich była pusta, natomiast w drugiej, zjeżdżającej z tarasu, znajdowało się 20 osób.

Akcja ratunkowa, prowadzona przez strażaków, zakończyła się w poniedziałek w nocy sukcesem po pięciu godzinach. Ratownicy opuścili sąsiednią, sprawną windę na tę samą wysokość i przez boczne drzwi ewakuacyjne przenieśli do niej wszystkich uwięzionych pasażerów - podał państwowy nadawca NHK.

Operator obiektu poinformował, że w poniedziałek wieża będzie zamknięta w celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli technicznej. Przyczyny awarii bada policja.

Tokyo Skytree to mierząca 634 m wieża telewizyjno-radiowa i widokowa zlokalizowana w dzielnicy Sumida w północno-wschodniej części stolicy Japonii. Jest najwyższą wieżą w kraju i trzecią co do wysokości budowlą na świecie. Otwarta w 2012 roku, stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Japonii, oferując panoramiczne widoki na miasto z dwóch tarasów widokowych.