Ponad 500 interwencji straży pożarnej w związku z roztopami odnotowano minionej doby w zachodniej Polsce. Najwięcej w województwie zachodniopomorskim i w Wielkopolsce.

W okolicach Wałcza, Białogardu i Drawska w Zachodniopomorskiem w ciągu minionej doby strażacy z tego województwa interweniowali ponad 380 razy.

Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim zalanych piwnic i posesji oraz nieprzejezdnych dróg.

Już kilkanaście godzin trwa akcja na drodze wojewódzkiej numer 147 w okolicach miejscowości Radowo Małe.

W Wielkopolsce też trudna sytuacja

Północ i wschód Wielkopolski to kolejne rejony, w których roztopy dają się we znaki. Cały czas trwa usuwanie rozlewiska na drodze krajowej numer 92 między Kołem a Kłodawą.

W powiecie złotowskim woda przelała się przez wcześniej usypany wał, a od wczoraj strażacy cały czas pracują zarówno nad zabezpieczeniem posesji, jak i usuwaniem skutków roztopów.

Wieczorem w wielkopolskich Bolewicach w powiecie nowotomyskim woda wdarła się do domów i zalała podwórka.

Rotacja jednostek trwa cały czas - przekazał RMF FM o poranku dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.