W wyniku nocnego ataku ukraińskich dronów doszło do poważnego pożaru w przepompowni ropy naftowej Kalejkino w Tatarstanie - jednym z najważniejszych punktów logistycznych rosyjskiej energetyki. To kolejny incydent, który może wpłynąć na dostawy surowca do Europy.

Zobacz również:

Jak informują niezależne rosyjskie media, w nocy z niedzieli na poniedziałek do rozległego pożaru w przepompowni ropy naftowej Kalejkino, kluczowej dla funkcjonowania rurociągu Przyjaźń. Nagranie opublikowane na telegramowym kanale "Exilenova+" pokazuje wysokie słupy ognia na terenie obiektu.

Władze Tatarstanu potwierdziły atak na "obiekt przemysłowy". W oświadczeniu strony rosyjskiej przekazano, że pożar powstał w wyniku upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego.

"Nie ma ofiar. Skutki są eliminowane. Sytuacja jest pod kontrolą" - zapewniono, mimo nagrań, na których widać, że sytuacja ewidentnie nie jest pod kontrolą.

Zobacz również:

MSZ Ukrainy ostro wobec Węgier i Słowacji: Ultimatum należy stawiać Kremlowi, a nie Kijowowi

Znaczenie przepompowni Kalejkino

Kalejkino to największa przepompownia ropy naftowej w regionie i jeden z kluczowych węzłów przesyłowych rosyjskiej energetyki. Obiekt odpowiada za transport ropy z zachodniej Syberii i Powołża, w tym dla rurociągu Przyjaźń, którym surowiec trafia do krajów europejskich.

Ukraińska Prawda zauważa, że zniszczenie tego obiektu stanowiłoby bezpośredni cios dla rosyjskiej machiny wojennej. Dochody z ropy naftowej i gazu stanowią około jednej trzeciej rosyjskiego budżetu, z którego finansowane są działania wojenne w Ukrainie. Przepompownia Kalejkino to początkowe ogniwo w łańcuchu dostaw ropy na rynek europejski.

Zobacz również:

"Węgry go zablokują". 20. pakiet sankcji wobec Rosji pod znakiem zapytania

Konsekwencje dla dostaw ropy

To nie pierwszy przypadek zakłócenia pracy rurociągu Przyjaźń. Pod koniec stycznia dostawy ropy naftowej na Węgry i Słowację zostały wstrzymane po rosyjskim ataku na przepompownię w Brodach na zachodzie Ukrainy. W odpowiedzi rządy Węgier i Słowacji zagroziły wstrzymaniem dostaw energii dla Ukrainy, jeśli infrastruktura nie zostanie naprawiona.

Zobacz również:

Ceny ropy najwyższe od miesięcy. Co z cenami paliw?