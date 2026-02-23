W wyniku nocnego ataku ukraińskich dronów doszło do poważnego pożaru w przepompowni ropy naftowej Kalejkino w Tatarstanie - jednym z najważniejszych punktów logistycznych rosyjskiej energetyki. To kolejny incydent, który może wpłynąć na dostawy surowca do Europy.

Pożar przepompowni ropy naftowej Kalejkino w Tatarstanie / @supernova_plus (Telegram) /

Jak informują niezależne rosyjskie media, w nocy z niedzieli na poniedziałek do rozległego pożaru w przepompowni ropy naftowej Kalejkino, kluczowej dla funkcjonowania rurociągu Przyjaźń. Nagranie opublikowane na telegramowym kanale "Exilenova+" pokazuje wysokie słupy ognia na terenie obiektu.

Władze Tatarstanu potwierdziły atak na "obiekt przemysłowy". W oświadczeniu strony rosyjskiej przekazano, że pożar powstał w wyniku upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego.

"Nie ma ofiar. Skutki są eliminowane. Sytuacja jest pod kontrolą" - zapewniono, mimo nagrań, na których widać, że sytuacja ewidentnie nie jest pod kontrolą.