Wynik już nie uległ zmianie, co oznacza, że 17-latek z Polski po raz kolejny w tym roku wydatnie pomógł swojej drużynie w wywalczeniu kompletu punktów. Ponad miesiąc wcześniej, w debiucie w FC Porto, wywalczył rzut karny, po którym "Smoki" wygrały z Vitorią Guimaraes 1:0.

W starciu z Rio Ave Pietuszewski został zmieniony w 65. minucie, natomiast dyrygujący defensywą gospodarzy Bednarek rozegrał całe spotkanie. Z powodu kontuzji odniesionej 10 lutego w szlagierze ze Sportingiem Lizbona (1:1) zabrakło Kiwiora.

Drużyna trzech Polaków prowadzi w tabeli z dorobkiem 62 punktów i wciąż o cztery wyprzedza Sporting. Trzecia jest Benfica Lizbona, jedyna niepokonana drużyna w rozgrywkach (ale aż siedem remisów) - 55 pkt. Rio Ave jest 15. z 20 pkt.

"Smoki" ostatni raz zdobyły mistrzostwo Portugalii w 2022 roku.