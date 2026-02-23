Oskar Pietuszewski podbija serca kibiców FC Porto. Tym razem młody Polak zaliczył efektowną asystę, po której padł jedyny gol w wygranym u siebie 1:0 meczu z Rio Ave w 23. kolejce ligi portugalskiej.

  • FC Porto pokonało Rio Ave 1:0 w 23. kolejce ligi portugalskiej.
  • Jedyny gol padł po efektownej asyście Oskara Pietuszewskiego w 22. minucie, który wyłożył piłkę Victorowi Froholdtowi.
  • Pietuszewski został sprowadzony zimą z Jagiellonii Białystok za ok. 10 mln euro.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Zobacz również:

W ekipie lidera zagrał też Jan Bednarek. Zabrakło Jakuba Kiwiora oraz bramkarza gości Cezarego Miszty.

W 22. minucie wieczornego meczu Pietuszewski, sprowadzony tej zimy za ok. 10 mln euro z Jagiellonii Białystok, popisał się dynamiczną akcją lewą stroną, minął rywala, wbiegł na pole karne i wyłożył piłkę Duńczykowi Victorowi Froholdtowi, który z około czterech metrów trafił do siatki.

Wynik już nie uległ zmianie, co oznacza, że 17-latek z Polski po raz kolejny w tym roku wydatnie pomógł swojej drużynie w wywalczeniu kompletu punktów. Ponad miesiąc wcześniej, w debiucie w FC Porto, wywalczył rzut karny, po którym "Smoki" wygrały z Vitorią Guimaraes 1:0.

W starciu z Rio Ave Pietuszewski został zmieniony w 65. minucie, natomiast dyrygujący defensywą gospodarzy Bednarek rozegrał całe spotkanie. Z powodu kontuzji odniesionej 10 lutego w szlagierze ze Sportingiem Lizbona (1:1) zabrakło Kiwiora.

Drużyna trzech Polaków prowadzi w tabeli z dorobkiem 62 punktów i wciąż o cztery wyprzedza Sporting. Trzecia jest Benfica Lizbona, jedyna niepokonana drużyna w rozgrywkach (ale aż siedem remisów) - 55 pkt. Rio Ave jest 15. z 20 pkt.

"Smoki" ostatni raz zdobyły mistrzostwo Portugalii w 2022 roku. 