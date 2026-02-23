Oskar Pietuszewski podbija serca kibiców FC Porto. Tym razem młody Polak zaliczył efektowną asystę, po której padł jedyny gol w wygranym u siebie 1:0 meczu z Rio Ave w 23. kolejce ligi portugalskiej.
- FC Porto pokonało Rio Ave 1:0 w 23. kolejce ligi portugalskiej.
- Jedyny gol padł po efektownej asyście Oskara Pietuszewskiego w 22. minucie, który wyłożył piłkę Victorowi Froholdtowi.
- Pietuszewski został sprowadzony zimą z Jagiellonii Białystok za ok. 10 mln euro.
W ekipie lidera zagrał też Jan Bednarek. Zabrakło Jakuba Kiwiora oraz bramkarza gości Cezarego Miszty.
W 22. minucie wieczornego meczu Pietuszewski, sprowadzony tej zimy za ok. 10 mln euro z Jagiellonii Białystok, popisał się dynamiczną akcją lewą stroną, minął rywala, wbiegł na pole karne i wyłożył piłkę Duńczykowi Victorowi Froholdtowi, który z około czterech metrów trafił do siatki.