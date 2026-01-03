Niespokojny poranek w stolicy Wenezueli, Caracas. Jak informuje agencja Reutera, powołując się na świadków, w mieście słychać potężne eksplozje. W sieci pojawiły się już nagrania, na których widać kłęby dymu unoszące się nad miastem.

/ RMF FM

Bardzo głośne eksplozje w stolicy Wenezueli, Caracas. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na świadków. Południowe tereny miasta, w pobliżu bazy wojskowej, są pozbawione prądu - dodaje Reuters.

Na platformie X zamieszczane są już filmy, na których pokazano kłęby dymu unoszące się w kilku miejscach miasta. Widać też gigantyczne płomienie ognia.

Świadkowie mówią, że słychać odgłosy samolotów.