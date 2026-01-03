Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że Stany Zjednoczone zaatakowały Wenezuelę. Jak przekazał na swojej platformie społecznościowej, prezydent Nicolas Maduro został pojmany wraz z żoną i wywieziony z kraju.

/ RMF FM

"Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły z powodzeniem szeroko zakrojoną akcję przeciwko Wenezueli i jej przywódcy, prezydentowi Nicolasowi Maduro, który wraz ze swoją żoną został pojmany i wywieziony z kraju" - napisał w środku nocy czasu amerykańskiego na swojej platformie społecznościowej Truth Social prezydent USA Donald Trump.

"Operacja ta została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania. Szczegóły zostaną podane wkrótce" - dodał.

Zapowiedział, że o godz. 17 polskiego czasu w jego rezydencji Mar-a-Lago odbędzie się konferencja prasowa w tej sprawie.

Wkrótce więcej informacji.