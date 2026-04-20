Do końca kwietnia trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Osoby, które nie stawiają się na wezwanie, mogą zostać doprowadzone przed komisję przez policję. Wojsko podkreśla, że dla większości młodych ludzi to jedyny kontakt z armią w życiu, a sama kwalifikacja nie oznacza automatycznego powołania do służby.

Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku obejmuje głównie mężczyzn z rocznika 2007 oraz wybrane kobiety, a także osoby z wcześniejszych roczników bez określonej kategorii zdolności do służby wojskowej.

Osoby, które nie stawiły się na komisję i nie usprawiedliwiły nieobecności, mogą zostać doprowadzone przez policję na wniosek samorządów.

Kwalifikacja nie jest równoznaczna z powołaniem do wojska - jej celem jest jedynie określenie zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2026 - kto musi się stawić?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa trwa do końca kwietnia i obejmuje przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2007 roku. To tzw. rocznik podstawowy. Obowiązek stawienia się mają również mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby wojskowej, a także wybrane kobiety. W sumie w 2026 roku kwalifikacja obejmuje aż 235 tysięcy osób.

Jak wygląda procedura kwalifikacji?

Wezwanie na komisję wojskową nie oznacza automatycznego powołania do służby. Celem jest jedynie określenie przydatności do służby wojskowej poprzez badania lekarskie i nadanie odpowiedniej kategorii zdolności. Dla większości osób to pierwszy i ostatni kontakt z armią w życiu. Wojsko od lat prowadzi kampanie informacyjne, by rozwiać obawy związane z kwalifikacją, jednak wciąż nie brakuje osób, które mylnie utożsamiają ją z obowiązkowym poborem.

Co grozi za niestawienie się na komisję?

Osoby, które nie stawią się na komisję i nie usprawiedliwią swojej nieobecności, są zgłaszane przez wojsko do samorządów, a te przekazują listy z nazwiskami policji. Policja ma wtedy obowiązek doprowadzić wskazane osoby przed komisję kwalifikacyjną. Jak podkreślają przedstawiciele wojskowych centrów rekrutacji, przekazywane są wyłącznie nazwiska tych, którzy nie skontaktowali się z komisją i nie wyjaśnili przyczyn nieobecności.

W praktyce, jak pokazują dane z Olsztyna, nie stawia się około 2,5 proc. z 9 tysięcy wezwanych. Najczęściej są to osoby przebywające za granicą. W przypadku Wrocławia i okolic, frekwencja wśród roczników podstawowych wynosi około 90 proc., a w starszych rocznikach - 44 proc.

Jakie są konsekwencje prawne?

Zgodnie z przepisami, osoby unikające kwalifikacji wojskowej mogą być ukarane grzywną lub karą porządkową. Jednak w praktyce, jak wynika z informacji z olsztyńskiego sądu, w ciągu ostatnich 20 lat nie wpłynął tam ani jeden wniosek o ukaranie osoby za niestawienie się na kwalifikację wojskową.

Rola policji i samorządów

W przypadku braku stawiennictwa, samorządy - zgodnie z obowiązującymi przepisami - przekazują policji listy osób, które mają zostać doprowadzone na komisję. Policja realizuje te zadania na terenie całego kraju, choć - jak wynika z doświadczeń - często nie udaje się doprowadzić wszystkich wskazanych osób, zwłaszcza tych, które przebywają poza granicami Polski.

Kwalifikacja wojskowa - obowiązek obywatelski

Kwalifikacja wojskowa odbywa się na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zarządzeń wojewodów. Samorządy i policja podkreślają, że choć nie jest to przyjemny obowiązek, muszą go realizować zgodnie z prawem. Dla wielu młodych ludzi to ważny moment, który pozwala określić ich status wobec służby wojskowej i uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku to obowiązek, który dotyczy setek tysięcy młodych Polaków. Choć dla większości to jedyny kontakt z armią, niestawienie się na komisję może skutkować interwencją policji. Warto pamiętać, że kwalifikacja nie oznacza powołania do wojska, a jej celem jest jedynie określenie zdolności do służby.