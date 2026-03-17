​Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro musi przeprosić reżyserkę Agnieszkę Holland za publiczne porównanie jej filmu "Zielona granica" do nazistowskiej propagandy. Ziobro zapowiedział odwołanie od wyroku. Jego zdaniem decyzja sądu oznacza zgodę na "bezkarne znieważanie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy w czasie wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Polsce przez reżimy Putina i Łukaszenki".

Zbigniew Ziobro / Art Service / PAP

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, został zobowiązany do przeprosin wobec Agnieszki Holland za swoje publiczne wypowiedzi, w których porównał jej film "Zielona granica" do propagandy nazistowskiej i sowieckiej. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie . Dodatkowo sąd nakazał politykowi przekazanie 50 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu".

Decyzja sądu jest efektem pozwu o ochronę dóbr osobistych, który reżyserka wytoczyła po serii ostrych komentarzy Ziobry w mediach społecznościowych. W swoich wpisach były szef resortu sprawiedliwości zarzucał Holland, że jej film szkaluje wizerunek Polski i Polaków, a także porównywał jej twórczość do działań propagandowych totalitarnych reżimów. Ziobro pisał m.in., że "w III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców; dziś mają od tego Agnieszkę Holland...".

Reakcja Ziobry

Po ogłoszeniu wyroku Zbigniew Ziobro nie krył swojego oburzenia. W obszernym wpisie na platformie X polityk stwierdził, że decyzja sądu oznacza "zgodę na bezkarne znieważanie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy w czasie wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Polsce przez reżimy Putina i Łukaszenki".