Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do Spraw Polonii i Polaków za Granicą. Jej przewodniczącym został były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. "Państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami" - zapewniał następca Andrzeja Dudy.
Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju jest najlepszym dowodem na to, że polskość wykracza dużo dalej, poza granice RP, że budowanie wartości narodowej wspólnoty i naród ma tę siłę, że przekracza granice współczesności - mówił Karol Nawrocki na uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent podkreślił, iż cieszy się, że w skład Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą weszli "doskonali fachowcy, specjaliści, a przede wszystkim ci, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski". Zwrócił uwagę, że "jedna trzecia polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski". Jak jednak podkreślił, nie jest to "fakt obciążający", a "nasz wielki walor, który wspólnie chcemy móc wykorzystać".
Prezydent zauważył, że Polacy na świecie to dziś często lekarze, intelektualiści, wykładowcy czy przedsiębiorcy. Decydują o potencjale Rzeczpospolitej Polskiej, o czym przekonywaliśmy się już wielokrotnie - gdy tacy jak wy, i wy osobiście, drodzy państwo - decydowali o tym (...) że Polska mogła wchodzić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo wykonywali swoją pracę choćby w Stanach Zjednoczonych i w innych regionach świata - lobbując, walcząc o to, aby polski interes został zrealizowany - powiedział.
Naszym zadaniem - moim jako prezydenta Polski i państwa zadaniem - pozostaje to, aby nigdy jedna trzecia narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od dwóch trzecich, które pozostają w granicach Rzeczpospolitej Polskiej - podkreślił Nawrocki. Dodał, że cieszy się, iż powstała nowa Rada, która pokazuje, że "państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami".
Prezydent Nawrocki zapewniał także, że w czasie wyjazdów zagranicznych upomina się o sprawy Polonii. Czego państwo śledzicie konkretne efekty, a będzie ich z całą pewnością więcej - stwierdził enigmatycznie.
Bez waszego głosy, bez funkcjonowania Rady, bez próby zoptymalizowania naszej współpracy, to będzie trudne - ocenił następca Andrzeja Dudy.
Z 20 milionów Polaków pozostających poza granicami są też tacy, którzy wciąż wahają się, czy wrócić do Polski. Są tacy, którzy są gotowi, aby wrócić - analizował w swoim wystąpieniu Karol Nawrocki. Musimy w Radzie do Spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, do tego, aby do Polski wrócili - podkreślił.
Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.
Kancelaria Prezydenta RP podała, że do nowej rady weszły następujące osoby:
- Konstanty Radziwiłł - Przewodniczący Rady
- Anna Maria Anders - Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady
- Tadeusz Antoniak- Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady
- Stanisław Aloszko
- Dorota Andraka
- Waldemar Biniecki
- Hubert Błaszczyk
- Dariusz Bonisławski
- Andżelika Borys
- Bogdan Chmielewski
- Andrés Chowanczak
- bp. Robert Chrząszcz
- Hubert Cioromski
- Renata Cytacka
- Oleg Czerwiński
- Peteris Dzalbe
- Adam Gajkowski
- Iwona Golińska
- Ilona Gosiewska
- Małgorzata Gośniowska-Kola
- Radosław Gruk
- Artur Hofman
- Andrzej Janeczko
- ks. Tomasz Jarosz
- Marek Kawa
- Rajmund Klonowski
- Helena Krasowska
- Jan Król
- Kornelia Król
- ks. Leszek Kryża
- Adrian Kubicki
- Gerwazy Longher
- ks. Zdzisław Malczewski
- Józef Malinowski
- Jimmy Mazurkiewicz
- Bartłomiej Moszoro
- Tomasz Muskus
- Jaroslav Narkevič
- Katarzyna Ostrowska
- Anna Paniszewa
- Jarosław Papis
- Bartosz Piasecki
- Paweł Piekarczyk
- Bogdan Płatek
- Andrzej Poczobut
- Marek Popiełuszko
- Dominic Roszak
- Marek Rudnicki
- Fernando Schmidt
- Jan Skóra
- Helena Sołtys
- Francis J. Spula
- Teresa Sygnarek
- Maria Szonert-Binienda
- Artur Szulc
- Alicja Katarzyna Takácsné-Kalińska
- Władysław Tomaszewicz
- Mariusz Wałach
- Tomasz Wiśniewski
- Andrzej Woda
- Sebastian Wopiński
- Sławomir Wróbel
- ks. Sławomir Zych
- Krzysztof Żółtek
W ostatnich dniach głośno było o innych radach powoływanych przez prezydenta Nawrockiego. To m.in. Rada Klimatu i Środowiska, w składzie której pojawili się myśliwi czy Rada ds. Nowych Mediów, której członkiem został kontrowersyjny youtuber, twórca kanału "Dla pieniędzy".