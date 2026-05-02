Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do Spraw Polonii i Polaków za Granicą. Jej przewodniczącym został były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. "Państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami" - zapewniał następca Andrzeja Dudy.

"Polskość wykracza poza granice"

Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju jest najlepszym dowodem na to, że polskość wykracza dużo dalej, poza granice RP, że budowanie wartości narodowej wspólnoty i naród ma tę siłę, że przekracza granice współczesności - mówił Karol Nawrocki na uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent podkreślił, iż cieszy się, że w skład Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą weszli "doskonali fachowcy, specjaliści, a przede wszystkim ci, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski". Zwrócił uwagę, że "jedna trzecia polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski". Jak jednak podkreślił, nie jest to "fakt obciążający", a "nasz wielki walor, który wspólnie chcemy móc wykorzystać".

Prezydent zauważył, że Polacy na świecie to dziś często lekarze, intelektualiści, wykładowcy czy przedsiębiorcyDecydują o potencjale Rzeczpospolitej Polskiej, o czym przekonywaliśmy się już wielokrotnie - gdy tacy jak wy, i wy osobiście, drodzy państwo - decydowali o tym (...) że Polska mogła wchodzić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo wykonywali swoją pracę choćby w Stanach Zjednoczonych i w innych regionach świata - lobbując, walcząc o to, aby polski interes został zrealizowany - powiedział.

Naszym zadaniem - moim jako prezydenta Polski i państwa zadaniem - pozostaje to, aby nigdy jedna trzecia narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od dwóch trzecich, które pozostają w granicach Rzeczpospolitej Polskiej - podkreślił Nawrocki. Dodał, że cieszy się, iż powstała nowa Rada, która pokazuje, że "państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami".

"Musimy zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm"

Prezydent Nawrocki zapewniał także, że w czasie wyjazdów zagranicznych upomina się o sprawy Polonii. Czego państwo śledzicie konkretne efekty, a będzie ich z całą pewnością więcej - stwierdził enigmatycznie. 

Bez waszego głosy, bez funkcjonowania Rady, bez próby zoptymalizowania naszej współpracy, to będzie trudne - ocenił następca Andrzeja Dudy. 

Z 20 milionów Polaków pozostających poza granicami są też tacy, którzy wciąż wahają się, czy wrócić do Polski. Są tacy, którzy są gotowi, aby wrócić - analizował w swoim wystąpieniu Karol Nawrocki. Musimy w Radzie do Spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, do tego, aby do Polski wrócili - podkreślił.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

Kto wszedł do Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą?

Kancelaria Prezydenta RP podała, że do nowej rady weszły następujące osoby:

  • Konstanty Radziwiłł - Przewodniczący Rady
  • Anna Maria Anders - Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady
  • Tadeusz Antoniak- Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady
  • Stanisław Aloszko
  • Dorota Andraka
  • Waldemar Biniecki
  • Hubert Błaszczyk
  • Dariusz Bonisławski
  • Andżelika Borys
  • Bogdan Chmielewski
  • Andrés Chowanczak
  • bp. Robert Chrząszcz
  • Hubert Cioromski
  • Renata Cytacka
  • Oleg Czerwiński
  • Peteris Dzalbe
  • Adam Gajkowski
  • Iwona Golińska
  • Ilona Gosiewska
  • Małgorzata Gośniowska-Kola
  • Radosław Gruk
  • Artur Hofman
  • Andrzej Janeczko
  • ks. Tomasz Jarosz
  • Marek Kawa 
  • Rajmund Klonowski
  • Helena Krasowska
  • Jan Król
  • Kornelia Król
  • ks. Leszek Kryża
  • Adrian Kubicki
  • Gerwazy Longher
  • ks. Zdzisław Malczewski
  • Józef Malinowski
  • Jimmy Mazurkiewicz
  • Bartłomiej Moszoro
  • Tomasz Muskus
  • Jaroslav Narkevič
  • Katarzyna Ostrowska
  • Anna Paniszewa
  • Jarosław Papis
  • Bartosz Piasecki
  • Paweł Piekarczyk
  • Bogdan Płatek
  • Andrzej Poczobut
  • Marek Popiełuszko
  • Dominic Roszak
  • Marek Rudnicki
  • Fernando Schmidt
  • Jan Skóra
  • Helena Sołtys
  • Francis J. Spula
  • Teresa Sygnarek
  • Maria Szonert-Binienda
  • Artur Szulc
  • Alicja Katarzyna Takácsné-Kalińska
  • Władysław Tomaszewicz
  • Mariusz Wałach 
  • Tomasz Wiśniewski
  • Andrzej Woda
  • Sebastian Wopiński
  • Sławomir Wróbel
  • ks. Sławomir Zych
  • Krzysztof Żółtek

W ostatnich dniach głośno było o innych radach powoływanych przez prezydenta Nawrockiego. To m.in. Rada Klimatu i Środowiska, w składzie której pojawili się myśliwi czy Rada ds. Nowych Mediów, której członkiem został kontrowersyjny youtuber, twórca kanału "Dla pieniędzy".

