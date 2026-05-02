Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do Spraw Polonii i Polaków za Granicą. Jej przewodniczącym został były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. "Państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami" - zapewniał następca Andrzeja Dudy.

Prezydent Karol Nawrocki / Radek Pietruszka / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

"Polskość wykracza poza granice"

Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju jest najlepszym dowodem na to, że polskość wykracza dużo dalej, poza granice RP, że budowanie wartości narodowej wspólnoty i naród ma tę siłę, że przekracza granice współczesności - mówił Karol Nawrocki na uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent podkreślił, iż cieszy się, że w skład Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą weszli "doskonali fachowcy, specjaliści, a przede wszystkim ci, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski". Zwrócił uwagę, że "jedna trzecia polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski". Jak jednak podkreślił, nie jest to "fakt obciążający", a "nasz wielki walor, który wspólnie chcemy móc wykorzystać".

Prezydent zauważył, że Polacy na świecie to dziś często lekarze, intelektualiści, wykładowcy czy przedsiębiorcy. Decydują o potencjale Rzeczpospolitej Polskiej, o czym przekonywaliśmy się już wielokrotnie - gdy tacy jak wy, i wy osobiście, drodzy państwo - decydowali o tym (...) że Polska mogła wchodzić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo wykonywali swoją pracę choćby w Stanach Zjednoczonych i w innych regionach świata - lobbując, walcząc o to, aby polski interes został zrealizowany - powiedział.



Naszym zadaniem - moim jako prezydenta Polski i państwa zadaniem - pozostaje to, aby nigdy jedna trzecia narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od dwóch trzecich, które pozostają w granicach Rzeczpospolitej Polskiej - podkreślił Nawrocki. Dodał, że cieszy się, iż powstała nowa Rada, która pokazuje, że "państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami".

"Musimy zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm"

Karol Nawrocki i Anna Maria Anders, która weszła w skład nowej rady / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent Nawrocki zapewniał także, że w czasie wyjazdów zagranicznych upomina się o sprawy Polonii. Czego państwo śledzicie konkretne efekty, a będzie ich z całą pewnością więcej - stwierdził enigmatycznie.

Bez waszego głosy, bez funkcjonowania Rady, bez próby zoptymalizowania naszej współpracy, to będzie trudne - ocenił następca Andrzeja Dudy.

Z 20 milionów Polaków pozostających poza granicami są też tacy, którzy wciąż wahają się, czy wrócić do Polski. Są tacy, którzy są gotowi, aby wrócić - analizował w swoim wystąpieniu Karol Nawrocki. Musimy w Radzie do Spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, do tego, aby do Polski wrócili - podkreślił.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

Kto wszedł do Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą?

Karol Nawrocki i Konstanty Radziwiłł / Radek Pietruszka / PAP

Kancelaria Prezydenta RP podała, że do nowej rady weszły następujące osoby:

Konstanty Radziwiłł - Przewodniczący Rady

Anna Maria Anders - Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady

Tadeusz Antoniak- Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady

Stanisław Aloszko

Dorota Andraka

Waldemar Biniecki

Hubert Błaszczyk

Dariusz Bonisławski

Andżelika Borys

Bogdan Chmielewski

Andrés Chowanczak

bp. Robert Chrząszcz

Hubert Cioromski

Renata Cytacka

Oleg Czerwiński

Peteris Dzalbe

Adam Gajkowski

Iwona Golińska

Ilona Gosiewska

Małgorzata Gośniowska-Kola

Radosław Gruk

Artur Hofman

Andrzej Janeczko

ks. Tomasz Jarosz

Marek Kawa

Rajmund Klonowski

Helena Krasowska

Jan Król

Kornelia Król

ks. Leszek Kryża

Adrian Kubicki

Gerwazy Longher

ks. Zdzisław Malczewski

Józef Malinowski

Jimmy Mazurkiewicz

Bartłomiej Moszoro

Tomasz Muskus

Jaroslav Narkevič

Katarzyna Ostrowska

Anna Paniszewa

Jarosław Papis

Bartosz Piasecki

Paweł Piekarczyk

Bogdan Płatek

Andrzej Poczobut

Marek Popiełuszko

Dominic Roszak

Marek Rudnicki

Fernando Schmidt

Jan Skóra

Helena Sołtys

Francis J. Spula

Teresa Sygnarek

Maria Szonert-Binienda

Artur Szulc

Alicja Katarzyna Takácsné-Kalińska

Władysław Tomaszewicz

Mariusz Wałach

Tomasz Wiśniewski

Andrzej Woda

Sebastian Wopiński

Sławomir Wróbel

ks. Sławomir Zych

Krzysztof Żółtek