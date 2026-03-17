Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał byłemu ministrowi sprawiedliwości przeprosiny reżyserki Agnieszki Holland oraz przekazanie 50 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu". Wyrok zapadł po procesie dotyczącym kontrowersyjnych wypowiedzi Zbigniewa Ziobry na temat filmu "Zielona granica" i porównań do nazistowskiej propagandy.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkusnik/East News/ / East News

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Sprawa dotyczyła wypowiedzi Zbigniewa Ziobry z jesieni 2023 roku. Ówczesny minister sprawiedliwości i polityk Prawa i Sprawiedliwości w ostrych słowach komentował film Agnieszki Holland "Zielona granica", poruszający temat kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. W swoich wpisach w mediach społecznościowych Ziobro porównywał zarówno dzieło reżyserki, jak i ją samą do twórców nazistowskiej i sowieckiej propagandy.

W jednym ze wpisów na platformie X polityk sugerował, że Holland inspiruje się metodami propagandowymi stosowanymi przez reżimy totalitarne, a w innym stwierdził, że "w III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców; dziś mają od tego Agnieszkę Holland...".

Reakcja Agnieszki Holland i pozew sądowy

W odpowiedzi na te słowa Agnieszka Holland zdecydowała się wytoczyć Zbigniewowi Ziobrze proces o ochronę dóbr osobistych. Reżyserka uznała, że porównania do nazistowskiej i sowieckiej propagandy naruszają jej godność, dobre imię oraz twórczość artystyczną.

Proces toczył się przed XXV Wydziałem Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Pełnomocnicy Holland, mec. Sylwia Gregorczyk-Abram i mec. Michał Wawrykiewicz, podkreślali, że wypowiedzi Ziobry miały charakter stygmatyzujący i godzący w reputację ich klientki.

Wyrok sądu: przeprosiny i wpłata na cel społeczny

We wtorek zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Zbigniew Ziobro naruszył dobra osobiste Agnieszki Holland. Polityk został zobowiązany do opublikowania na platformie X przeprosin o konkretnej treści.

"Ja, niżej podpisany Zbigniew Ziobro przepraszam Agnieszkę Holland za wielokrotne naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności nazwiska, czci, godności osobistej oraz twórczości artystycznej poprzez porównywanie jej i wyreżyserowanego przez nią filmu 'Zielona granica' do działalności propagandystów III Rzeszy i Stalinizmu oraz innych zbrodniczych reżimów poprzez oskarżenie jej o moralną zbrodnię oraz używanie innych haniebnych i stygmatyzujących określeń. Zbigniew Ziobro".

Dodatkowo sąd nakazał Ziobrze przekazanie 50 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu". Organizacja ta zajmuje się budowaniem wspólnoty osób ocalałych z Zagłady oraz zachowaniem pamięci o Holokauście i historii społeczności żydowskiej w Polsce.

Wątpliwości proceduralne i możliwa apelacja

Pełnomocnicy Agnieszki Holland zwrócili uwagę na okoliczności proceduralne związane z wyrokiem. W składzie orzekającym zasiadała osoba powołana na stanowisko sędziowskie w procedurze z udziałem tzw. neo-KRS, co - według pełnomocników Holland - może stanowić podstawę do ewentualnej apelacji. Już od początku postępowania wnioskowali oni o wyłączenie tej osoby, jednak ich wnioski nie zostały uwzględnione.