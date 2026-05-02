Wypadek podczas policyjnego pościgu w Jabłonicy koło Jasła na Podkarpaciu. Funkcjonariusz na motocyklu stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w kobietę pracującą w ogródku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Po godz. 13 policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej pędzące BMW. Jego kierowca nie zatrzymał się. Policjanci ruszyli więc za nim w pościg.

W trakcie pościgu jeden z funkcjonariuszy na łuku drogi stracił panowanie na prowadzonym motocyklem - relacjonowała podkom. Barbara Pawłowska z komendy policji w Jaśle. Dodała, że motocykl zjechał z drogi na pobliską łąkę, gdzie motocykl uderzył w znajdującą się tam kobietę.

Policjantowi nic się nie stało, natomiast 27-letnia kobieta z ciężkimi obrażeniami musiała zostać przetransportowana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Kierowca BMW uciekł.

Teraz policjant, który spowodował wypadek, wyjaśnia przełożonym, jak doszło do zdarzenia.