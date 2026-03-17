Instytut Pamięci Narodowej interweniuje w sprawie kpt. Juliusza Romana Heinzla - oficera zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku. Na jednym z ukraińskich portali internetowych pojawiła się oferta sprzedaży orderu wojennego Virtuti Militari, którym polski oficer został odznaczony. IPN zaapelował do właściciela orderu o zwrócenie go polskim władzom. "Skandaliczna aukcja" - grzmi IPN.

  • Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych wiadomości z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

IPN o sprawie informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

"Widniejący na orderze numer pozwala na zidentyfikowanie odznaczonego. To kapitan Juliusz Roman Heinzel, potomek zasłużonych dla Łodzi fabrykantów pochodzących z Niemiec, bohater wojny z bolszewikami" - wyjaśniono we wpisie.

Historia kapitana Juliusza Heinzla

Dowodził on jednym ze szwadronów legendarnego 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Za męstwo na polu walki został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

"Do czynnej służby wojskowej powrócił we wrześniu 1939 r. Podobnie jak tysiące innych oficerów rezerwy trafił do sowieckiej niewoli. Wiosną 1940 r. z obozu w Starobielsku został przewieziony do Charkowa, zamordowany w piwnicach więzienia NKWD i pogrzebany niedaleko wsi Piatichatki. Jego los podzieliło około 3800 polskich oficerów" - podkreślono.

Kapitan Heinzel spoczywa na otwartym 17 czerwca 2000 r. Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. "Stan orderu wskazuje na jego odnalezienie podczas poszukiwań ofiar zbrodni. IPN protestuje przeciwko moralnie nagannemu komercjalizowaniu jednej z największych zbrodni sowieckich popełnionych w czasie II wojny światowej" - zaznaczono.

Apel IPN

IPN wystosował także apel zarówno do właściciela orderu, jak i osób odpowiedzialnych za prowadzoną aukcję. 

"Apelujemy do właściciela orderu o przekazanie bezcennej pamiątki władzom RP oraz do administracji portalu o natychmiastowe zakończenie aukcji. Miejsce bezcennych świadectw historii jest w zbiorach instytucji pamięci. Pamięć o ofiarach nie może być przedmiotem handlu. Na fotografii zachowanej w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego widoczne jest odznaczenie kapitana Heinzla" - napisał Instytut Pamięci Narodowej w mediach społecznościowych.

Zobacz również: