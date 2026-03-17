Instytut Pamięci Narodowej interweniuje w sprawie kpt. Juliusza Romana Heinzla - oficera zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku. Na jednym z ukraińskich portali internetowych pojawiła się oferta sprzedaży orderu wojennego Virtuti Militari, którym polski oficer został odznaczony. IPN zaapelował do właściciela orderu o zwrócenie go polskim władzom. "Skandaliczna aukcja" - grzmi IPN.
IPN o sprawie informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Widniejący na orderze numer pozwala na zidentyfikowanie odznaczonego. To kapitan Juliusz Roman Heinzel, potomek zasłużonych dla Łodzi fabrykantów pochodzących z Niemiec, bohater wojny z bolszewikami" - wyjaśniono we wpisie.