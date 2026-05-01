Polska stoi przed realną szansą, by stać się centrum dystrybucji gazu LNG w Europie Środkowej - ocenił prezydent Karol Nawrocki. Polityk podsumował efekty ostatnich rozmów polsko-amerykańskich, podkreślając znaczenie współpracy energetycznej.

Rozmowy z Amerykanami

Prezydent podkreślił, że ostatnie miesiące przyniosły pozytywne efekty w relacjach polsko-amerykańskich, zwłaszcza w kontekście Dialogu Strategicznego Polska-USA. "Rezultaty kilkumiesięcznych rozmów polsko-amerykańskich, w tym także ostatniej rundy Dialogu Strategicznego Polska-USA są budujące. Polska ma realną szansę stać się hubem LNG w Europie Środkowej" - napisał prezydent na platformie X.

Według prezydenta, dzięki dywersyfikacji źródeł i szlaków dostaw energii, Polska nie tylko zwiększyła własne bezpieczeństwo, ale może również wspierać partnerów i sojuszników w regionie. Jego zdaniem współpraca energetyczna z USA jest obecnie jednym z kluczowych filarów partnerstwa strategicznego obu krajów.

Dodał, że Polska pozostaje wiarygodnym partnerem, a współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze bezpieczeństwa energetycznego wzmacnia zarówno gospodarki, jak i wspólne bezpieczeństwo obu krajów.

Prezydent zwrócił uwagę, że znaczenie współpracy międzynarodowej jest szczególnie widoczne w kontekście rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak wskazał, tylko działania oparte na szacunku dla suwerenności i solidarności pozwalają budować stabilną przyszłość.

Trump, Davos, Dubrownik. Prezydent wylicza

Nawrocki zaznaczył również, że że zacieśnianie relacji z USA to efekt konsekwentnej polityki, obejmującej spotkania na najwyższym szczeblu, m.in. z Donaldem Trumpem w Białym Domu, rozmowy podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oraz ostatni Szczyt Trójmorza w Dubrowniku.

12 członków Inicjatywy Trójmorza

Powołanie Inicjatywy Trójmorza zainicjowali prezydenci Polski Andrzej Duda i Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarovic podczas spotkania przywódców państw regionu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w 2015 roku. Rok ten jest uznawany za początek współpracy trójmorskiej, natomiast inauguracyjny szczyt Inicjatywy odbył się w Dubrowniku w 2016 r.

Inicjatywa początkowo skupiała 12 państw członkowskich UE: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. W 2023 r. grono to powiększyło się o Grecję i liczy obecnie 13 państw. Partnerami strategicznymi Inicjatywy Trójmorza są: Stany Zjednoczone, Japonia, Komisja Europejska i Niemcy.

W piątek przypada 22. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska złożyła formalny wniosek o akcesję w kwietniu 1994 r. Komisja Europejska opracowała dla Polski wytyczne i harmonogram akcesyjny, które przeszły do historii pod nazwą Białej Księgi. Rozpoczęło to dziesięcioletni proces dostosowywania polskiej legislacji do standardów unijnych.

Negocjacje merytoryczne rozpoczęto w 1998 r., a zakończono je w grudniu 2002 r. w Kopenhadze. Ostatni etap negocjacji nie był prosty, do zamknięcia pozostało 13 rozdziałów i nowelizacja 66 ustaw. Polska poczyniła ustępstwa w sprawie okresu ochronnego na zakup polskiej ziemi. Nie udało się również skrócić siedmioletniego terminu zamknięcia rynków pracy przez niektóre państwa Unii. Ostateczne decyzje zapadały w grudniu 2003 r. w Kopenhadze. Od tamtego momentu można już było zacząć przygotowania do uroczystej akcesji. Razem z Polską do UE 1 maja 2004 r. przystąpiły Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry.

