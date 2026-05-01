Polska stoi przed realną szansą, by stać się centrum dystrybucji gazu LNG w Europie Środkowej - ocenił prezydent Karol Nawrocki. Polityk podsumował efekty ostatnich rozmów polsko-amerykańskich, podkreślając znaczenie współpracy energetycznej.
Prezydent podkreślił, że ostatnie miesiące przyniosły pozytywne efekty w relacjach polsko-amerykańskich, zwłaszcza w kontekście Dialogu Strategicznego Polska-USA. "Rezultaty kilkumiesięcznych rozmów polsko-amerykańskich, w tym także ostatniej rundy Dialogu Strategicznego Polska-USA są budujące. Polska ma realną szansę stać się hubem LNG w Europie Środkowej" - napisał prezydent na platformie X.
Według prezydenta, dzięki dywersyfikacji źródeł i szlaków dostaw energii, Polska nie tylko zwiększyła własne bezpieczeństwo, ale może również wspierać partnerów i sojuszników w regionie. Jego zdaniem współpraca energetyczna z USA jest obecnie jednym z kluczowych filarów partnerstwa strategicznego obu krajów.