​Państwowa Straż Pożarna w związku z silnym wiatrem interweniowała w niedzielę 2387 razy. Najwięcej interwencji miało miejsce w woj. mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkami.

W niedzielę do godz. 18 straż pożarna odnotowała 2387 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwie: mazowieckim (511), lubelskim (492), podlaskim (342) i warmińsko-mazurskim (307). Uszkodzonych zostało 125 dachów. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem, które obowiązywały w niedzielę w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim.

Uwaga na przymrozki. Prognoza na noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe są przelotne opady, dalsze ochłodzenie i przymrozki. Biomet będzie niekorzystny - osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia. 

Jak podaje IMGW, temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C na Podhalu i -3 st. C na wschodzie oraz lokalnie w centrum, do 0 st. C, 2 st. C na południowym zachodzie i zachodzie oraz 4 st. C miejscami nad morzem

Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej i początkowo na północnym wschodzie dość silny, nad morzem porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Beskidach oraz Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h.

