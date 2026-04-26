Państwowa Straż Pożarna w związku z silnym wiatrem interweniowała w niedzielę 2387 razy. Najwięcej interwencji miało miejsce w woj. mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkami.
W niedzielę do godz. 18 straż pożarna odnotowała 2387 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwie: mazowieckim (511), lubelskim (492), podlaskim (342) i warmińsko-mazurskim (307). Uszkodzonych zostało 125 dachów.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem, które obowiązywały w niedzielę w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim.