Uwaga na przymrozki. Prognoza na noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe są przelotne opady, dalsze ochłodzenie i przymrozki. Biomet będzie niekorzystny - osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia.

Jak podaje IMGW, temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C na Podhalu i -3 st. C na wschodzie oraz lokalnie w centrum, do 0 st. C, 2 st. C na południowym zachodzie i zachodzie oraz 4 st. C miejscami nad morzem.

Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej i początkowo na północnym wschodzie dość silny, nad morzem porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Beskidach oraz Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h.