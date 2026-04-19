W połowie maja, kiedy wiosna w pełni rozkwita, ogrodnicy i rolnicy z niepokojem spoglądają na prognozy pogody. To czas, w którym według tradycji mogą pojawić się ostatnie wiosenne przymrozki – zjawisko znane jako "zimna Zośka" oraz "zimni ogrodnicy". Czy w 2026 roku powinniśmy się ich obawiać? Jakie rośliny są szczególnie narażone na nagłe ochłodzenie, a które z nich wytrzymają kaprysy pogody?

Maj to magiczny czas dla ogrodników - po 15 maja, zwanym "zimną Zośką", można bezpiecznie sadzić wrażliwe rośliny, bo przymrozki już raczej nie wystąpią.

Legenda o "zimnych ogrodnikach" (św. Pankracy, Serwacy, Bonifacy) ma swoje potwierdzenie w rzeczywistości - majowe przymrozki zdarzają się regularnie między 10 a 17 maja.

Pomidory, papryka, ogórki czy pelargonie lepiej sadzić po 15 maja lub zabezpieczać przed chłodem, a sałata, ziemniaki i truskawki są bardziej odporne i można je sadzić wcześniej.

Skąd się wzięła "zimna Zośka" i kim są "zimni ogrodnicy"? Kiedy przypadają w 2026 roku?

Maj w polskiej tradycji ludowej to czas szczególny dla ogrodników. Od wieków wierzono, że właśnie w połowie tego miesiąca mogą wystąpić ostatnie wiosenne przymrozki, które potrafią zniszczyć delikatne rośliny. Zjawisko to zostało nazwane na cześć świętych obchodzących swoje imieniny w tym okresie:

12 maja - św. Pankracy,

13 maja - św. Serwacy,

14 maja - św. Bonifacy,

15 maja - św. Zofia, popularnie zwana "zimną Zośką".

To właśnie po 15 maja, według tradycji, można bezpiecznie wysadzać do gruntu wrażliwe rośliny, nie obawiając się już przymrozków. W przysłowiach ludowych często powtarza się, że "Pankracy, Serwacy, Bonifacy - źli na ogród chłopacy", co podkreślało groźbę chłodów w tych dniach.

Czy "zimna Zośka" i "zimni ogrodnicy" to tylko przesąd?

Chociaż dla wielu "zimni ogrodnicy" i "zimna Zośka" to przede wszystkim element folkloru, zjawisko to ma swoje potwierdzenie w wieloletnich obserwacjach meteorologicznych. W połowie maja nad Europą Środkową często dochodzi do zmiany cyrkulacji atmosferycznej. Po okresie stabilnej, ciepłej pogody, nagły napływ chłodnego powietrza polarnego może przynieść spadki temperatury i przymrozki, szczególnie nocą.

Naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przeanalizowali dane z lat 1881-1980 i potwierdzili, że spadki temperatury w maju występowały bardzo często - aż w 95 latach na 100 zanotowano wyraźne ochłodzenie pomiędzy 10 a 17 maja. To właśnie ten okres uznaje się za najbardziej niebezpieczny dla młodych, wrażliwych roślin.

"Zimna Zośka" i "zimni ogrodnicy" - jakie rośliny są najbardziej zagrożone przymrozkami?

Wśród roślin, które szczególnie źle znoszą majowe przymrozki, znajdują się popularne warzywa i kwiaty. Do najbardziej wrażliwych należą:

Pomidory,

Papryka,

Ogórki,

Pelargonie,

Begonie.

W przypadku tych roślin eksperci zalecają, by nie sadzić ich na stałe miejsce w ogrodzie czy na balkonie przed 15 maja. Jeśli przymrozki są prognozowane, warto je zabezpieczyć włókniną, kartonem lub przenieść do cieplejszego pomieszczenia.

Znacznie większą odporność na chłód wykazują natomiast:

Sałata liściasta,

Ziemniaki,

Truskawki.

Te gatunki można sadzić do gruntu wcześniej, nawet jeśli prognozy zapowiadają krótkotrwałe ochłodzenie.

"Zimna Zośka" i "zimni ogrodnicy" do lamusa, czyli czy przymrozki w połowie maja to już przeszłość?

Zmiany klimatyczne sprawiają, że majowe przymrozki pojawiają się coraz rzadziej. W XIX wieku chłodne noce w połowie maja były niemal normą, dziś jednak zdarzają się głównie w terenach górskich lub na obszarach o specyficznym mikroklimacie. Ocieplenie klimatu powoduje, że fale zimna są łagodniejsze i krótsze niż jeszcze 30 lat temu.

Warto jednak pamiętać, że pogoda potrafi być nieprzewidywalna - nawet jeśli statystycznie szansa na przymrozki jest mniejsza, ryzyko nie znika całkowicie. Dlatego wielu ogrodników, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, wciąż kieruje się kalendarzem i zaleceniami dotyczącymi "zimnych ogrodników".

Przysłowia o "zimnych ogrodnikach" i "zimnej Zośce"

Tradycja ludowa jest bogata w przysłowia związane z tym okresem. Oto kilka z nich:

"Święta Zofija kłosy rozwija"

"Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją"

"Pankracy, Serwacy, Bonifacy: źli na ogród chłopacy"

"Na świętego Izydora często bywa chłodna pora"

Przysłowia te odzwierciedlają wielowiekowe doświadczenia rolników i ogrodników, którzy musieli radzić sobie z kaprysami pogody.

Chociaż "zimni ogrodnicy" i "zimna Zośka" to tradycje sięgające setek lat wstecz, ich znaczenie nie słabnie. W maju pogoda potrafi zaskoczyć, a przymrozki mogą zniszczyć delikatne uprawy. Warto zachować ostrożność, kierować się zarówno tradycją, jak i nowoczesnymi prognozami meteorologicznymi. Dzięki temu Twoje rośliny będą bezpieczne, a ogród zachwyci bujną zielenią przez całe lato.