Pogoda w niedzielę serwuje nam pogodowy rollercoaster. Dla połowy Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać nawet 85 km/h. Nad nasz kraj nadciągnął chłodny front, który nie tylko "wymiecie" ciepło z ostatnich dni, ale przyniesie też deszcz, burze, a lokalnie nawet śnieg. Z uwagi na wichury służby apelują o ostrożność.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Ostrzeżenia IMGW: Silny wiatr w wielu województwach

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st. C w centrum, do 14 st. C na południowym zachodzie. Silny, uciążliwy wiatr będzie jednak potęgował uczucie chłodu.

Jak informuje nasz Słuchacz, ok. godz. 8, na drodze krajowej nr 16 - między Olsztynem a Ostródą - pada śnieg, temperatura wynosi 0 st. C, jest ślisko i bardzo niebezpiecznie.

IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed wiatrem dla całej wschodniej części Polski. Większość z nich obowiązuje co najmniej do godz. 18.

"Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, we wschodniej połowie kraju okresami silny do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, północno-zachodni i północny; po południu na zachodzie wiatr będzie stopniowo słabł. Wysoko w Sudetach wiatr początkowo w porywach do 55 km/h, w Karpatach do 100 km/h, stopniowo słabnący, wieczorem porywy do 60 km/h" - podają synoptycy.

Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem / IMGW / Materiały prasowe

Uwaga na przymrozki. Prognoza na noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe są przelotne opady i dalsze ochłodzenie. Biomet będzie niekorzystny - osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia. Jak podaje IMGW, temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na południowym wschodzie, około -1 st. C w centrum do 2 st. C na północnym zachodzie kraju. Nad samym morzem do 6 st. C. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich - około -4 st. C.

Wiatr na wschodzie i północy będzie umiarkowany i porywisty, na północnym wschodzie porywy do 55 km/h, północny i północno-zachodni, stopniowo skręcający na zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, a w Bieszczadach do 60 km/h.

Jak przygotować się na trudne warunki?

O czym warto pamiętać w tę niedzielę? Straż pożarna radzi, aby ze względu na wichury zabezpieczyć balkon - usunąć wszystkie lekkie przedmioty, doniczki i meble ogrodowe, które mogłyby zostać porwane przez wiatr.

Należy też unikać parkowania pod drzewami, ponieważ łamiące się gałęzie to dziś realne zagrożenie. Warto też naładować telefon, gdyż silny wiatr na wschodzie i w centrum kraju może powodować lokalne awarie sieci energetycznej.