Majówka tuż za rogiem. Niestety, najnowsze doniesienia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie napawają optymizmem. "Pogoda będzie nadal zmienna i według aktualnych prognoz będzie to okres raczej chłodny" – ostrzega synoptyk Przemysław Makarewicz.

Jaka pogoda na majówkę? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Chłodny koniec kwietnia - majówka bez upałów

Zbliżający się długi weekend majowy, który dla wielu Polaków jest okazją do wypoczynku na świeżym powietrzu, w tym roku może nie rozpieszczać pogodą. Już ostatnie dni kwietnia zapowiadają się chłodno. Temperatura w kraju będzie wahać się od 8 do 12 stopni Celsjusza, a na północy i nad morzem będzie jeszcze zimniej. Najcieplej zapowiada się na południu Polski, gdzie termometry mogą wskazać 13-14 stopni.

Niestety, noce przyniosą spore ochłodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 3 st. C, możliwe będą przymrozki - ostrzega Przemysław Makarewicz z IMGW.

Zmienna pogoda i przelotne opady

Jak wynika z prognoz IMGW, majówka 2026 nie przyniesie stabilnej, słonecznej aury. Opady będą przelotne, zróżnicowane przestrzennie i wystąpią okresowo. Największe prawdopodobieństwo wyższych sum opadów wystąpi na południu i południowym wschodzie Polski - informuje Makarewicz. Planując majówkowe wypady, warto więc mieć pod ręką zarówno ciepłą kurtkę, jak i parasol.

Synoptyk podkreśla, że "średnia temperatura maksymalna w wielu regionach przyjmie wartości od 6 do 11 st. C. Na Wybrzeżu wartości te mogą być jeszcze niższe".