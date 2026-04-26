W niedzielny poranek mieszkańcy południowej Norwegii doświadczyli trzęsienia ziemi. Wstrząsy o magnitudzie sięgającej nawet 4,4 były odczuwalne w Oslo i okolicach, a także w oddalonym o 150 kilometrów Hamar. To najpotężniejsze trzęsienie ziemi w tym regionie od 2004 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani poważnych zniszczeniach.

Około godziny 9:30 rano mieszkańcy południowej Norwegii zostali zaskoczeni trzęsieniem ziemi. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w pobliżu Oslo. Według norweskiego ośrodka sejsmologicznego Norsar magnituda wyniosła 3,6, natomiast europejskie centrum sejsmologiczne EMSC podało wyższą wartość - 4,4. To najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło ten region od ponad dwóch dekad.

Mieszkańcy relacjonują: drżenie budynków i głośny huk

Mieszkańcy stolicy Norwegii opisywali drżenie ścian, kołyszące się lampy oraz przesuwające się meble. Wstrząsy były odczuwalne nie tylko w Oslo, ale również w Hamar, oddalonym o 150 kilometrów na północ od stolicy. Wielu Norwegów przyznało, że tak silnego trzęsienia ziemi nie doświadczyli od lat.

Norweska policja poinformowała, że mimo licznych zgłoszeń o odczuwalnych wstrząsach, nie ma doniesień o osobach poszkodowanych ani o poważniejszych stratach materialnych. Służby na bieżąco monitorują sytuację, a eksperci uspokajają, że ewentualne wstrząsy wtórne nie powinny być odczuwalne przez mieszkańców.

Trzęsienia ziemi w Norwegii

Według danych Norsar, niedzielne trzęsienie było najsilniejszym w regionie Oslo od 2004 roku. Wówczas również zanotowano wstrząsy, jednak nie dorównały one historycznemu trzęsieniu z 1904 roku, kiedy to magnituda wyniosła aż 5,4, powodując poważne szkody na południu kraju.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi w Norwegii w ostatnich latach miało miejsce w rejonie Svalbardu w lutym 2008 roku - wstrząs o magnitudzie 6,2 nie spowodował ofiar śmiertelnych, jednak wstrząsy wtórne były rejestrowane jeszcze przez kilka lat.

