Mieszkańcy relacjonują: drżenie budynków i głośny huk

Mieszkańcy stolicy Norwegii opisywali drżenie ścian, kołyszące się lampy oraz przesuwające się meble. Wstrząsy były odczuwalne nie tylko w Oslo, ale również w Hamar, oddalonym o 150 kilometrów na północ od stolicy. Wielu Norwegów przyznało, że tak silnego trzęsienia ziemi nie doświadczyli od lat.

Norweska policja poinformowała, że mimo licznych zgłoszeń o odczuwalnych wstrząsach, nie ma doniesień o osobach poszkodowanych ani o poważniejszych stratach materialnych. Służby na bieżąco monitorują sytuację, a eksperci uspokajają, że ewentualne wstrząsy wtórne nie powinny być odczuwalne przez mieszkańców.

Trzęsienia ziemi w Norwegii

Według danych Norsar, niedzielne trzęsienie było najsilniejszym w regionie Oslo od 2004 roku. Wówczas również zanotowano wstrząsy, jednak nie dorównały one historycznemu trzęsieniu z 1904 roku, kiedy to magnituda wyniosła aż 5,4, powodując poważne szkody na południu kraju.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi w Norwegii w ostatnich latach miało miejsce w rejonie Svalbardu w lutym 2008 roku - wstrząs o magnitudzie 6,2 nie spowodował ofiar śmiertelnych, jednak wstrząsy wtórne były rejestrowane jeszcze przez kilka lat.