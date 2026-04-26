W niedzielny poranek mieszkańcy południowej Norwegii doświadczyli trzęsienia ziemi. Wstrząsy o magnitudzie sięgającej nawet 4,4 były odczuwalne w Oslo i okolicach, a także w oddalonym o 150 kilometrów Hamar. To najpotężniejsze trzęsienie ziemi w tym regionie od 2004 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani poważnych zniszczeniach.
Około godziny 9:30 rano mieszkańcy południowej Norwegii zostali zaskoczeni trzęsieniem ziemi. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w pobliżu Oslo. Według norweskiego ośrodka sejsmologicznego Norsar magnituda wyniosła 3,6, natomiast europejskie centrum sejsmologiczne EMSC podało wyższą wartość - 4,4. To najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło ten region od ponad dwóch dekad.