Główny Inspektorat Sanitarny wydał ważne ostrzeżenie. W jednej z partii jogurtów Eko jogurt naturalny LUBLANKA jest możliwa obecność fragmentów szkła. "Konsumenci są narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - ostrzega GIS. Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów. Do zanieczyszczenia doszło w wyniku uszkodzenia linii produkcyjnej.
W czwartek Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o możliwym zanieczyszczeniu jogurtów. Sprawa jest poważna, gdyż chodzi o obecność fragmentów szkła w jednej z partii produktu Eko jogurt naturalny LUBLANKA.
Powiatowy Lekarz Weterynarii i producent ustalili, że doszło do uszkodzenia jednego z elementów linii produkcyjnej.
"Konsumenci są zatem narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - można przeczytać w ostrzeżeniu.