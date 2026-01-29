Główny Inspektorat Sanitarny wydał ważne ostrzeżenie. W jednej z partii jogurtów Eko jogurt naturalny LUBLANKA jest możliwa obecność fragmentów szkła. "Konsumenci są narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - ostrzega GIS. Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów. Do zanieczyszczenia doszło w wyniku uszkodzenia linii produkcyjnej.

Ostrzeżenie GIS. Szkło w jogurtach

W czwartek Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o możliwym zanieczyszczeniu jogurtów. Sprawa jest poważna, gdyż chodzi o obecność fragmentów szkła w jednej z partii produktu Eko jogurt naturalny LUBLANKA.

Powiatowy Lekarz Weterynarii i producent ustalili, że doszło do uszkodzenia jednego z elementów linii produkcyjnej.

"Konsumenci są zatem narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - można przeczytać w ostrzeżeniu.

Szczegóły dotyczące produktu:

nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA;

  • numer partii: P1 30/01/2026;
  • termin przydatności do spożycia: 30/01/2026;
  • wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski;
  • wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603.

Skargę dotyczącą obecności szkła w jogurcie złożył konsument. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o niej Główny Inspektorat Sanitarny.

