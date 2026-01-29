Główny Inspektorat Sanitarny wydał ważne ostrzeżenie. W jednej z partii jogurtów Eko jogurt naturalny LUBLANKA jest możliwa obecność fragmentów szkła. "Konsumenci są narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - ostrzega GIS. Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów. Do zanieczyszczenia doszło w wyniku uszkodzenia linii produkcyjnej.

Ostrzeżenie GIS. Szkło w jogurtach

W czwartek Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o możliwym zanieczyszczeniu jogurtów. Sprawa jest poważna, gdyż chodzi o obecność fragmentów szkła w jednej z partii produktu Eko jogurt naturalny LUBLANKA.

Powiatowy Lekarz Weterynarii i producent ustalili, że doszło do uszkodzenia jednego z elementów linii produkcyjnej.

"Konsumenci są zatem narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - można przeczytać w ostrzeżeniu.