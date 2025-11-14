Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii boczku rolowanego w plastrach marki PIKOK, w której wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie zanieczyszczonego produktu może prowadzić do listeriozy - choroby niebezpiecznej zwłaszcza dla osób o obniżonej odporności.

GIS ostrzega: Groźna bakteria w boczku rolowanym. Produkt wycofywany ze sklepów / Shutterstock

W piątek GIS poinformował o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w partii boczku rolowanego premium, PIKOK, 100 g, o numerze partii: 2517061, z terminem przydatności do spożycia od 17.11.2025 do 24.11.2025. Producentem produktu jest firma Lukullus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Leoncina, a dystrybutorem - sieć Lidl.

Po wykryciu bakterii w zakładzie producenta uruchomiono procedurę wycofania produktu z rynku. Działania te prowadzi zarówno producent, jak i dystrybutor, we współpracy z odpowiednimi służbami. Lidl zamieścił również informację dla konsumentów w sklepach oraz na swojej stronie internetowej.

Zalecenia dla konsumentów

GIS podkreśla, że spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, może prowadzić do listeriozy. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawy listeriozy to najczęściej gorączka, bóle mięśni, nudności i biegunka, jednak u osób z obniżoną odpornością, kobiet w ciąży, noworodków i seniorów zakażenie może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsa.

Kontrola i nadzór służb

Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą postępowanie wyjaśniające u producenta, a Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania produktu u odbiorców. GIS przypomina, że ostrzeżenia publikowane na stronie internetowej Inspektoratu mają na celu ochronę konsumentów i umożliwienie szybkiego zwrotu lub wycofania produktów, a nie piętnowanie przedsiębiorców.