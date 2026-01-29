Perspektiva LLC, spółka zależna Międzynarodowego Portu Lotniczego Szeremietiewo, w wyniku drugiej licytacji została nowym właścicielem aktywów Grupy Domodiedowo. Oznacza to, że jedno rosyjskie lotnisko kupiło drugie rosyjskie lotnisko. Przed nowym właścicielem stoi jednak poważne wyzwanie: zadłużenie portu lotniczego Domodiedowo przekracza 70 mld rubli, czyli więcej, niż wyniosła kwota transakcji.

Aktywa Grupy Domodiedowo zostały w czwartek sprzedane spółce Perspektiva LLC, będącej własnością Międzynarodowego Portu Lotniczego Szeremietiewo. Informację tę potwierdziły dwa niezależne źródła serwisu RBK. Oficjalne ogłoszenie wyników prywatyzacji ma nastąpić w piątek.

Do udziału w licytacji dopuszczono dwie firmy: spółkę należącą do lotniska Szeremietiewo oraz przedsiębiorstwo JSC Moscow International Airport, spółkę będącą własnością Międzynarodowego Portu Lotniczego Wnukowo. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem sprzedaży, właściciel lotniska Wnukowo, Witalij Wancew, ogłosił chęć nabycia Domodiedowa. Ostatecznie to Szeremietiewo złożyło zwycięską ofertę, korzystając z formuły holenderskiej licytacji, w której cena była stopniowo obniżana.

Cena spadła o połowę

Aktywa lotniska Domodiedowo udało się sprzedać dopiero za drugim razem. Pierwsza licytacja, zaplanowana na 20 stycznia, została unieważniona: jedyny oferent, Jewgienij Bogaty, nie został dopuszczony do udziału w aukcji.

Pierwotna cena wywoławcza za pakiet 25 spółek holdingowych wynosiła 132,2 mld rubli, jednak w wyniku braku zainteresowania podczas pierwszej próby sprzedaży, druga aukcja odbyła się w formule z obniżaniem ceny. Ostatecznie Domodiedowo sprzedano za - jak informuje RBK - 66,1 mld rubli. Według źródeł RBK, konkurencyjna oferta Wnukowa nie została podwyższona po osiągnięciu ceny minimalnej.

Co ważne, nowy właściciel będzie musiał zmierzyć się z poważnym problemem - zadłużenie Domodiedowa przekracza 70 mld rubli, co oznacza, że przewyższa wartość samych aktywów. Według różnych wycen, realna wartość lotniska jest znacznie niższa niż pierwotnie zakładano - biznesmen Oleg Deripaska szacował ją nawet na 40 mld rubli.

Zgodnie z warunkami aukcji, umowa sprzedaży powinna zostać podpisana w ciągu pięciu dni roboczych od ogłoszenia wyników. Przekazanie własności musi nastąpić w ciągu 30 dni od momentu zapłaty. Przed nowym właścicielem stoi jednak trudne zadanie restrukturyzacji zadłużenia i przywrócenia rentowności jednego z największych rosyjskich portów lotniczych.

Kulisy przejęcia i powody sprzedaży

Sprzedaż lotniska Domodiedowo była konsekwencją decyzji sądu i działań prokuratury. W styczniu 2025 roku sąd arbitrażowy w obwodzie moskiewskim przychylił się do wniosku prokuratury generalnej o przejęcie aktywów Grupy Domodiedowo na rzecz państwa.

Powodem było uznanie, że dotychczasowi beneficjenci - Dmitrij Kamenszczik i Walerij Kogan - są rezydentami zagranicznymi, co według prokuratury uniemożliwiało im posiadanie strategicznego aktywa. Decyzję sądu podtrzymały kolejne instancje, a w październiku prokuratura poinformowała o zablokowaniu próby wyprowadzenia 18,5 mld rubli przez byłego właściciela.

Domodiedowo to jedno z największych rosyjskich lotnisk. Portal RBK informuje, że port lotniczy jest idealny pod dwoma kluczowymi względami - pasami startowymi oraz przepustowością pasażerską.

Według Leonida Siergiejewa, szefa spółki zarządzającej petersburskim lotniskiem Pułkowo, Domodiedowo ma możliwość budowy dużej liczby równoległych i niezależnych pasów startowych, co pozwala obsłużyć praktycznie każdy ruch pasażerski. To jest ogromna różnica w porównaniu z Szeremietiewem, ponieważ tam pod tym względem mają większe ograniczenia. Jeśli myśleć o przyszłości, rozwoju i tak dalej, to chyba jest to idealna lokalizacja - wyjaśnia.