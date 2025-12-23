Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed stosowaniem skażonego masła do ciała. Może ono powodować infekcję lub podrażnienie.

GIS opublikował komunikat, w którym ostrzega przed użyciem kosmetyku.

Chodzi o masło do ciała: Yepoda - The Cocoa Cloud (Limited Advent Calendar Edition).

Masło do ciała trafiło do sprzedaży jako część kalendarza adwentowego i przypasowano je do dnia 8.

Nr partii: SR335, Kod kreskowy: 8721154343752.

Osoba odpowiedzialna: COSMETRADE, S.L. Hiszpania.

Wycofane masło do ciała / Główny Inspektorat Sanitarny /

Kalendarz adwentowny z wycofanym masłem do ciała / Główny Inspektorat Sanitarny /

"Przegląd ofert internetowych wskazuje, że produkt był oferowany na terenie Polski za pośrednictwem strony https://yepoda.pl/." - napisał GIS, dodając, że do Polski sprzedano łącznie 428 sztuk skażonego produktu.

Na czym polega zagrożenie?

"Produkt jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa. W przypadku stosowania na uszkodzoną skórę lub kontaktu z oczami produkt może powodować infekcję lub podrażnienie" - wyjaśnił Główny Inspektorat Sanitarny.

"Wycofujemy produkt The Cocoa Cloud - Limited Edition (Dzień 8) po wewnętrznej kontroli, która wykazała, że zastosowany system konserwujący nie działa tak skutecznie, jak powinien. Z powodu zachowania ostrożności zalecamy przerwanie używania produktu i jego wyrzucenie" - napisał z kolei sprzedawca na swojej stronie.